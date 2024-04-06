NYT сообщила о повышенной боеготовности военных США, Израиля и Ирана

Иран готовится ответить на удар Израиля по консульству в Дамаске, при котором погибли офицеры КСИР. В разведке США считают, что целью может стать израильский дипломатический объект

Иран, Израиль и США привели свои вооруженные силы (в последнем случае речь о войсках на Ближнем Востоке) в повышенную боевую готовность, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Собеседники газеты в Вашингтоне и на Ближнем Востоке сказали, что США готовятся к возможному ответному удару Ирана за атаку Израиля по консульству исламской республики в Дамаске 1 апреля.

Израиль также привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. Как пояснил израильский источник NYT, в боевых подразделениях отменили отпуска, часть резервистов призвали в войска противовоздушной обороны, блокируется GPS-сигнал. Два собеседника газеты из Ирана тоже сообщили о приведении войск страны в полную боевую готовность, поскольку Тегеран намерен отреагировать на нападение на консульство в Дамаске в рамках сдерживания.

Источник CNN в американской администрации заявили, что США и Израиль считают ответный удар Ирана «неизбежным», причем ожидается, что целями могут стать как израильские, так и американские объекты.

CBS, ссылаясь на полученные американской разведкой данные, пишет, что Тегеран собирается задействовать беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты; возможные время атаки и цель неизвестны, но, полагают в разведке, иранские военные могут дать «пропорциональный ответ», то есть, ударить по израильскому дипломатическому объекту. Из-за угроз со стороны Ирана Израиль частично приостановил работу своих дипломатических представительств в ряде стран.

В результате израильского удара в Дамаске погибли высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди — это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии, а также его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Вместе с ними погибли еще пять офицеров КСИР. Захеди, по данным Times of Israel, поддерживал операции, направленные против Израиля. Издание назвало его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате удара США в 2020 году. Тегеран предупредил, что оставляет за собой право на ответные меры, но не уточнил, какие именно.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявляла, что в результате удара по Дамаску было уничтожено не консульство Ирана, а соседняя постройка. Власти Израиля готовятся к действиям Тегерана: армия обороны ЦАХАЛ призвала дополнительных резервистов, в том числе операторов системы «Железный купол», и временно отменила отпуска для военнослужащих.