Рогов допустил «решающую битву» с ВСУ в Запорожской области

В украинской разведке накануне заявили, что ВСУ намерены «вбить клин в российский фронт на юге». Рогов считает, что украинская армия при попытке наступления понесет потери, и произойдет «главная, решающая битва»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В случае наступления украинских войск на южном направлении ВСУ могут понести «невосполнимые потери», и тогда в Запорожской области произойдет «главная, решающая битва специальной операции», предположил в разговоре с «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Комментируя слова замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого о готовности армии страны перейти весной в контрнаступление, Рогов сказал, что «озвучивание планов еще не означает их воплощение в жизнь». «Эти планы хорошо известны нашей стороне, и наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии», — сказал он.

Скибицкий накануне заявил, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России» (цитата по «Украинской правде»). Представитель ГУР заявил, что Украина намерена вернуть контроль над всеми утраченными территориями, в том числе полуостровом, который Россия присоединила в 2014 году.

Власти Украины настаивают, что конфликт с Россией завершится только при условии отступления российских войск на границы 1991 года (в этих границах в состав Украины входили Донбасс и Крым). Президент Владимир Зеленский исключает, что страна пойдет на компромисс в этом вопросе.

Российские власти считают это условие неприемлемым, заявляя, что Крым, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области стали частью страны навсегда. В Кремле считают, что обсуждать урегулирование конфликта нельзя без учета «сегодняшних реалий с российской территорией». Президент Владимир Путин пообещал, что власти будут защищать территорию страны «всеми имеющимися у нас силами и средствами».