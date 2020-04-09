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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин пообещал «жестко наказывать» нарушающих карантин на автомобилях

Речь идет только о тех, кто обязан соблюдать карантин, — заболевшие коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении, их близкие родственники, контактировавшие с ними люди и приехавшие из-за границы
Фото: Sina Schuldt / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал с пятницы, 10 апреля, начать «жестко наказывать» нарушителей режима карантина, которые передвигаются на личных автомобилях. Об этом мэр сообщил в интервью «РИА Новости».

По его словам, это коснется только тех, кто находится на официальном карантине, — зараженных коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении, а также их близких родственников, людей, которые с ними контактировали, и тех, кто вернулся из-за рубежа.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», — сказал Собянин.

Он отметил, что любой выход нарушителей из подъезда фиксируется и власти могут выписывать штрафы в дистанционном режиме. «Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета», — подчеркнул мэр столицы.

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2 апреля Собянин подписал закон о штрафах за нарушение карантинного режима. Документ предусматривает наказание для граждан в виде штрафа на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Если нарушение было совершено с использованием транспортного средства, штраф составит 5 тыс. руб. При этом автомобиль нарушителя может быть задержан.

Ранее в четверг в Москве впервые оштрафовали нарушителей режима самоизоляции в соответствии с федеральным законом. Всего московские суды выписали девять постановлений, сумма штрафа в каждом случае составила 15 тыс. руб. Все нарушители находились на удалении более 100 м от места фактического проживания.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве выявлено 6698 случаев заражения инфекцией, 38 человек скончались.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Сергей Собянин, штрафы
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