Собянин пообещал «жестко наказывать» нарушающих карантин на автомобилях

Речь идет только о тех, кто обязан соблюдать карантин, — заболевшие коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении, их близкие родственники, контактировавшие с ними люди и приехавшие из-за границы

Фото: Sina Schuldt / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал с пятницы, 10 апреля, начать «жестко наказывать» нарушителей режима карантина, которые передвигаются на личных автомобилях. Об этом мэр сообщил в интервью «РИА Новости».

По его словам, это коснется только тех, кто находится на официальном карантине, — зараженных коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении, а также их близких родственников, людей, которые с ними контактировали, и тех, кто вернулся из-за рубежа.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», — сказал Собянин.

Он отметил, что любой выход нарушителей из подъезда фиксируется и власти могут выписывать штрафы в дистанционном режиме. «Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета», — подчеркнул мэр столицы.