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Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве

Столичный мэр заявил, что серьезные испытания еще впереди. По его мнению, до середины пика заболеваемости Москва еще не дошла
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил.

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», - сказал Собянин.

Столичный градоначальник не стал прогнозировать, когда распространение вируса пойдет на убыль. «Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас - это 100% все, что мы можем сегодня сделать, сделать», - сказал он.

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По словам Собянина, необходимы максимальное тестирование, максимальный контроль за соблюдением режима самоизоляции карантина. «Нам предстоит серьезное испытание. К этому надо готовиться», - добавил он.

8 апреля глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире «Первого канала» заявила, что выйти на «плато», когда в России перестанет расти число заболевших, удастся через 10-14 дней. Остановить эпидемию, по ее словам, при благоприятном развитии событий удастся к лету.

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По данным федерального оперативного штаба по состоянию на утро 9 апреля в России был зафиксирован 10131 случай заболевания. 76 человек умерли. 698 выздоровели.

В Москве по состоянию на утро 9 апреля было 6698 заболевших. 38 человек умерли.

Позже оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в столице умерли еще 12 человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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