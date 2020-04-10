Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве

Столичный мэр заявил, что серьезные испытания еще впереди. По его мнению, до середины пика заболеваемости Москва еще не дошла

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил.

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», - сказал Собянин.

Столичный градоначальник не стал прогнозировать, когда распространение вируса пойдет на убыль. «Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас - это 100% все, что мы можем сегодня сделать, сделать», - сказал он.

По словам Собянина, необходимы максимальное тестирование, максимальный контроль за соблюдением режима самоизоляции карантина. «Нам предстоит серьезное испытание. К этому надо готовиться», - добавил он.