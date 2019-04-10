Следователь сообщил о попытках снять деньги со счета Абызова до их ареста

Следователь сообщил о попытках снять деньги со счета Абызова до их ареста

Сейчас суд арестовал эти средства. Абызова задержали в Подмосковье в конце марта, с тех пор он находится под арестом. Следствие подозревает бывшего министра в причастности к хищению 4 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Со счета экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова была предпринята попытка снять средства до их ареста. Об этом сообщил представитель Следственного комитета (СК) России в Мосгорсуде, передает корреспондент РБК.

«Частью данного преступного сообщества приняты меры по сокрытию денежных средств, полученных в результате совершения данного преступления. До наложения ареста на имущество одного из обвиняемых — Абызова установлены попытки снятия денежных средств со счета. В результате оперативных действий эти попытки были пресечены, и на данные средства был наложен арест», — рассказал представитель СК.

«Мне об этом ничего не известно», — заявил РБК адвокат Абызова Александр Аснис.

Экс-министра задержали в конце марта в Подмосковье, позднее Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Защита Абызова обжаловала арест. Суд также арестовал других фигурантов этого дела — Николая Степанова, Максима Русакова, Александра Пелипасова, Галину Фрайденберг и Сергея Ильичева.