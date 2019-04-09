Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником

Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником

Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«С ним теперь содержится сокамерник, ранее не отбывавший наказания, в отличие от его содержания в ИВС. У Абызова в настоящее время открыт расчетный счет — он может покупать продукты в магазине при СИЗО. Кроме того, прогулки он осуществляет вместе с сокамерником», — рассказал Мельников.

Ранее стало известно, что Абызов в СИЗО занимается спортом, также ему передали антенну для телевизора.

Экс-министра задержали в Подмосковье в конце марта, суд отправил его под арест до 25 мая. Ему вменяются создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). По данным источников РБК, Абызова прослушивали по меньшей мере два года.