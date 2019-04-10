Лондон и Амстердам ограничили обмен разведданными с Австрией из-за России

Речь идет о британской и голландской спецслужбах, заявил депутат Петер Пильц. В числе причин ограничения обмена данными австрийский законодатель назвал контакты FPÖ с российской правящей партией

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Разведслужбы Великобритании и Нидерландов ограничили обмен данными с Австрией из-за связей между правящей Австрийской партией свободы (FPÖ) и Россией. Об этом заявил Reuters австрийский депутат, один из бывших лидеров «зеленых» Петер Пильц.

Контакты между FPÖ и «Единой Россией», а особенно официальное соглашение о сотрудничестве двух партий давно вызывают беспокойство у западных служб безопасности, отмечает агентство.

«Отдельные западные спецслужбы отказываются от сотрудничества с Федеральным ведомством по защите Конституции и борьбы с терроризмом (BVT)», — сказал Пильц. «Насколько мне известно, это британские спецслужбы, включая MI5 (контрразведывательное ведомство), и голландская разведывательная служба», — уточнил депутат.

Напряженность в связях Австрии с рядом европейских спецслужб усилилась после того, как в декабре 2017 года ультраправые и консерваторы объявили о создании коалиционного правительства в стране. Позднее Австрия отказалась поддержать страны Евросоюза в высылке российских дипломатов по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.