СМИ назвали «сдавшую» Австрии российского шпиона страну

Раскрыть работавшего на ГРУ агента в Вене австрийцам помогла немецкая военная контрразведка. Полковник, 20 лет работавший в военном ведомстве, не имел доступа к секретной информации, однако помогал Москве ценными сведениями

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Австрийского полковника, предположительно работавшего на российскую разведку, раскрыла немецкая контрразведка, передавшая данные коллегам в Австрии. Об этом сообщает журнал Profil со ссылкой на собственные источники.

Ранее австрийские власти сообщали, что информация о российском шпионе была передана в Вену «дружественной спецслужбой». По информации Profil, речь идет о немецкой Службе военной контрразведки (MAD).

Издание также уточняет место работы отставного полковника. Информацию российским спецслужбам он передавал не из Зальцбурга, как ранее писал ряд СМИ, а из центрального аппарата Министерства обороны Австрии в Вене. Вместе с тем он не занимал высокую позицию на карьерной лестнице, несмотря на то что являлся главой одного из структурных подразделений. Ответственные посты в центральном аппарате военного ведомства в Австрии занимает генералитет. Полковник не работал с секретной информацией, однако ему были доступны системы связи, реестры, телефонные списки.

«Хотя он и не мог раскрыть какие-либо существенные военные тайны из-за своей невысокой позиции в Министерстве обороны, работа шпиона российской военной разведки ГРУ была достаточно чувствительна», — отмечает Profil. Так, речь могла идти о передаче российским военным особенностей поведения высокопоставленных австрийских военных чинов — эта информация могла быть успешно использована в ходе переговоров.

Австрийская телерадиокомпания Österreichischer Rundfunk (ORF) утверждала, что в Москву отставной полковник передавал данные об альянсе НАТО. Для этого он посещал семинары для австрийских военных, организуемые блоком, собирал на них информацию и отправлял своим кураторам.

О шпионском скандале с участием австрийского экс-полковника стало известно 9 ноября. Обвиненный в работе на Россию офицер более 20 лет работал в штабе австрийской армии. 70-летний полковник, как писала Krone Zeitung, работал на «незаметном посту» в австрийской армии и передавал в Москву секретные данные. Издание также сообщило, что российский агент дослужился до чина полковника и получил за свою работу €300 тыс.

После сообщений о его разоблачении глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая должна была состояться в начале декабря. В свою очередь российский МИД вызвал посла Австрии.