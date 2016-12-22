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В прокуратуре рассказали об обвинениях против австрийского экс-полковника
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В прокуратуре рассказали об обвинениях против австрийского экс-полковника
Шпионский скандал в Австрии, 17:33
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В прокуратуре рассказали об обвинениях против австрийского экс-полковника
Задержанному экс-полковнику армии Австрии вменяют статью о разглашении гостайны, ему может грозить до 10 лет лишения свободы, заявили в прокуратуре Зальцбурга. Как сообщали австрийские СМИ, его подозревают в шпионаже на Россию
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший полковник армии Австрии, которого ранее, по сообщениям местных СМИ, заподозрили в шпионаже на российские власти, проходит по статье о разглашении гостайны. Об этом изданию Salzburger Nachrichten сообщил заместитель пресс-секретаря прокурора Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер.

По его словам, задержанному в настоящее время 70 лет, еще пять лет назад он состоял на службе. Собеседник отметил, что утром в пятницу представители Министерства обороны попросили надзорное ведомство обратить внимание на возможные факты шпионажа против Австрии. Хольцляйтнер подчеркнул, что прокуратура внимательно изучит обвинения, в том числе по статье о разглашении гостайны. Наказание по этой статье подразумевает до десяти лет лишения свободы.

Издание News ORF.at со ссылкой на зальцбургскую прокуратуру уточняет, что представители надзорного ведомства рассматривают преступление только по статье Уголовного кодекса Австрии о разглашении гостайны. Никаких упоминаний о том, что задержанный может проходить по статье о шпионаже в пользу иностранного государства, нет.

«Предметом рассмотрения является обвинение в отношении 70-летнего офицера австрийской армии в отставке», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Согласно данным газеты Krone Zeitung, которая первой сообщила о разоблачении экс-полковника, задержанный более 20 лет работал в штабе австрийской армии и передавал в Москву информацию о вооруженных силах республики, ее артиллерийских системах, докладывал о ситуации с мигрантами и составлял характеристики на высокопоставленных офицеров. Мужчина за свою работу на Россию получил €300 тыс.

Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала
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После появления информации об этом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, к которой президент Владимир Путин приезжал на свадьбу в августе, отменила свой визит в Россию, который планировался на начало декабря. Канцлер Австрии Себастьян Курц, комментируя ситуацию, подчеркнул, что российский шпионаж на территории его страны недопустим.

Лавров счел мегафонной дипломатией ситуацию с экс-полковником в Австрии
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На сообщения из Вены отреагировал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он рассказал, что полученная информация о ситуации с экс-полковником его «неприятно удивила». Он заявил, что Австрия должна была напрямую обратиться к России со своими подозрениями и решить проблему в рамках традиционной дипломатии. По его словам, в насто​ящее время Вена занимается «мегафонной дипломатией». По факту случившегося в МИД вызвали посла Австрии в Москве.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Австрия , Зальцбург , шпионаж
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