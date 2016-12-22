Последний союзник: поссорит ли шпионский скандал Австрию и Россию

Австрийские власти заподозрили полковника в отставке в передаче информации Москве. Из-за инцидента глава МИД Карин Кнайсль отменила визит в Россию, эксперты допускают ухудшение климата в отношениях с Евросоюзом

Карин Кнайсль и Владимир Путин (справа) (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

В чем подозревают Россию?

В пятницу, 9 ноября, стало известно о раскрытии в Австрии предполагаемого агента российских спецслужб — офицера австрийской армии, который в течение последних 20 лет передавал информацию Москве. Об этом утром в пятницу написала газета Krone Zeitung. Информацию изданию подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Австрии.

В 11 утра по Москве ситуацию вокруг шпионского скандала прокомментировал канцлер Австрии Себастьян Курц. «Сейчас мы требуем от российской стороны прозрачной информации», — приводит его слова Reuters. Курц не назвал имя шпиона, но уточнил, что это полковник, который начал работать на Москву в 1990-х годах. Он добавил, что подобные случаи не улучшат отношений между Россией и Евросоюзом и назвал шпионаж в европейских странах «недопустимым».

Чем занимался австрийский «шпион»?

По данным Krone Zeitung, подозреваемый в шпионаже в интересах России был полковником и занимал «незаметный пост» в штабе австрийской армии. Он «действовал очень профессионально» и получил за свою работу €300 тыс., отмечает издание. По информации Krone Zeitung, каждые две недели предполагаемый шпион встречался со своим российским куратором «Юрием» и получал от него задания. Добытые сведения полковник передавал или с помощью зашифрованных писем, ​или посредством спутниковой связи. В результате работы «крота» Россия могла получить информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах и характеристиках высокопоставленных офицеров армии, пишет австрийское издание.

​В статье также указывается, что российские кураторы полковника получили информацию о его возможном разоблачении и приказали ему уничтожить все компрометирующие материалы. Австрийская контрразведка вовремя вмешалась и не дала ему это сделать, заполучив ценные улики, в том числе ноутбук подозреваемого, уточняет газета.

Ему вменяют статью о разглашении гостайны, по которой может грозить до 10 лет лишения свободы, заявили в прокуратуре Зальцбурга.

Вербовка офицеров — обычная практика для государств, которые враждуют между собой, отметил редактор отдела обороны журнала The Economist Шашанк Джоши. И подчеркнул, что «ничего шокирующего или удивительного в этом нет». Хотя Австрия и не является членом НАТО, она участвует в других международных институтах, в частности в ЕС, а потому представляет для России потенциальный интерес, пояснил Джоши в разговоре с РБК.

Почему эпизод получил резонанс?

Австрия — один из главных союзников России в Европейском союзе. В последние месяцы страны активизировали контакты на двустороннем уровне. Россия стала первой страной за пределами ЕС, которую Себастьян Курц посетил после получения поста канцлера осенью 2017 года. В ответ на визит Курца в Россию в феврале 2018 года российский лидер Владимир Путин провел встречу с Курцем в июне. Это стало первой рабочей поездкой Путина после победы на президентских выборах в марте 2018 года.

Себастьян Курц (Фото: Valdrin Xhemaj / EPA / ТАСС)

После этого Путин и Курц встречались в августе на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, вышедшей замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. После церемонии лидеры провели краткую встречу в аэропорту города Грац, сообщали СМИ. Австрия также стала одной из немногих западных стран, принявших решение не высылать российских дипломатов после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Страны Запада подозревают, что за нападением на Скрипалей стоит Москва.

В случае со шпионским скандалом власти Австрии подвергаются прессингу, чтобы продемонстрировать жесткость в отношении России, считает Штефан Майстер из Германского общества внешней политики. Как пояснил эксперт, сообщения о причастности россиян к шпионажу в Австрии следует рассматривать в контексте других инцидентов, в которых обвиняют Москву. Речь идет об отправлении Скрипалей и попытке взлома сети базирующейся в Нидерландах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). За обоими преступлениями, считают на Западе, стоят сотрудники Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). «В ЕС Австрию воспринимают как уязвимое звено из-за ее политической близости к России. Поэтому если Австрия не стала бы адекватно реагировать на выявление шпиона, это могло бы подтвердить опасения тех, кто настаивает на жестком подходе к Москве», — сказал Майстер РБК. «Австрия считает важной задачу укрепления своей репутации в глазах партнеров по ЕС», — добавил аналитик.

Шпионский скандал произошел на фоне попыток Великобритании ввести санкции против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба. Великобритания надеется заручиться поддержкой по вопросу введения новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных сотрудников ведомства, указывается в статье The Times от 9 ноября. В сентябре этого года премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Британия намерена​ препятствовать работе российских спецслужб. «Мы углубляем наше понимание того, чем ГРУ занимается в (европейских. — РБК) странах и раскрываем информацию об их работе и их методы и делимся этими данными с союзниками», — заявляла тогда Мэй. В статье Krone Zeitung упоминается, что информацию о «кроте» австрийцы получили от «дружественной спецслужбы», но из какой именно, не указано. Австрийская газета Der Standard сообщила, что сведения могла передать немецкая разведка.

Британия ведет кампанию по прессингу в отношении российских спецслужб, уверен Джоши из The Economist. При этом за передачей информации об австрийском офицере могли стоять спецслужбы различных государств, допускает он. По словам Джоши, за разведывательной деятельностью России внимательно следят и другие государства, включая страны Прибалтики. «Не стоит забывать и о том, что информацию о вмешательстве в президентские выборы США 2016 года Вашингтону передали в том числе такие страны, как Нидерланды и Эстония», — напомнил он.

Как шпионский скандал скажется на российско-австрийских отношениях?

Из-за шпионской истории глава австрийского МИДа Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию, заявил Курц. 2-3 декабря Кнайсль должна была посетить Москву и обсудить создание австрийско-российского форума общественности «Сочинский диалог». ​Впрочем, как отметил Курц, на данный момент Вена не рассматривает применение в отношении России каких-либо санкционных мер.

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров сказал, что был «неприятно удивлен», когда узнал новости из Австрии. «Испокон веков было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», — сказал он на пресс-конференции с журналистами в пятницу, 9 ноября. Поведение Австрии Лавров назвал «мегафонной дипломатией».

Шпионский скандал вряд ли нанесет долгосрочный ущерб российско-австрийским связям, считает Майстер из Германского общества внешней политики. «Австрийцы не заинтересованы в ухудшении отношений с Москвой, особенно учитывая, что значительная часть австрийского бизнеса имеет дела в России», — отметил эксперт. В то же время, подчеркнул Майстер, обвинения против России ухудшат климат в ее отношениях с Евросоюзом. Многое будет зависеть от того, удастся ли Австрии и ее партнерам по ЕС найти другие подтверждения шпионской деятельности в стране, говорит Джоши из The Economist. «Полагаю, что эпизод с австрийским шпионом будет заглажен, но ситуация может измениться, если активность Москвы в стране носила более масштабный характер», — отметил он.

Летом пострадали связи России с ее другим союзником в ЕС — Греции, которая, как и Австрия, не стала высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Однако премьер-министр Алексис Ципрас занял жесткую позицию. В июле Греция выдворила из страны двух российских дипломатов и запретила въезд еще двум российским гражданам. Афины обвинили россиян в подкупе чиновников и попытках оказать поддержку противникам референдума о смене названия Македонии, что позволил стране претендовать на членство в НАТО и ЕС. Информацию о предполагаемом вмешательстве России в политические процессы на Южных Балканах Афинам передала американская разведка, писала The New York Times. Москва все обвинения отрицала.