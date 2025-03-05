Посол Украины назвала «письмо Зеленского» постом в соцсетях

Президент Украины подчеркнул в Х, что Киев готов «как можно быстрее» сесть за стол переговоров, чтобы «приблизить надежный мир». Трамп в конгрессе заявил, что получил от него «письмо», где тот выразил готовность начать диалог

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Президент США Дональд Трамп, говоря о письме от украинского коллеги Владимира Зеленского в обращении к конгрессу, зачитал пост из соцсетей президента Украины, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к Нации президент Дональд Трамп и сказал: «Я ценю, что он написал это письмо», — написала дипломат в соцсети.

Накануне в соцсетях Зеленского было опубликовано заявление, в котором говорится, что Киев готов «как можно быстрее» сесть за стол переговоров, чтобы «приблизить надежный мир». «Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — написал он. По его словам, первыми этапами урегулирования могут стать освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море, «если Россия сделает то же самое». «Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении», — отметил президент.

Он заверил, что Украина «ценит» то, как много США сделали, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. «И мы помним тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине Джавелины. Мы благодарны за это», — написал украинский лидер.

Зеленский в посте также коснулся спора с Трампом в Белом доме. «Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что это произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными», — написал он.

Президент выразил готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам «в любое время и в любом удобном формате». «Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно», — заключил он.

Sky News и The Telegraph сообщали, что Зеленский перед заявлением о стремлении Украины к миру поговорил по телефону с британским премьером Киром Стармером. Разговор состоялся на фоне решения Вашингтона приостановить военную помощь Киеву. Как писала Telegraph, вскоре после беседы с британским премьером Зеленский «смягчился».

Трамп в своем выступлении перед конгрессом заявил, что получил от украинского коллеги «письмо», где тот выразил готовность начать мирный диалог. «В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — процитировал он. По его словам, Россия также сигнализировала, что готова к миру.

В Кремле, комментируя слова украинского президента о том, что тот готов вернуться за стол переговоров, заявили: «Готов — это хорошо. Это позитивно».