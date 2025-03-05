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Военная операция на Украине ,  
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Посол Украины назвала «письмо Зеленского» постом в соцсетях

Посол Маркарова: Трамп в речи к конгрессу зачитал пост Зеленского в соцсетях
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент Украины подчеркнул в Х, что Киев готов «как можно быстрее» сесть за стол переговоров, чтобы «приблизить надежный мир». Трамп в конгрессе заявил, что получил от него «письмо», где тот выразил готовность начать диалог
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп, говоря о письме от украинского коллеги Владимира Зеленского в обращении к конгрессу, зачитал пост из соцсетей президента Украины, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к Нации президент Дональд Трамп и сказал: «Я ценю, что он написал это письмо», — написала дипломат в соцсети.

Накануне в соцсетях Зеленского было опубликовано заявление, в котором говорится, что Киев готов «как можно быстрее» сесть за стол переговоров, чтобы «приблизить надежный мир». «Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — написал он. По его словам, первыми этапами урегулирования могут стать освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море, «если Россия сделает то же самое». «Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении», — отметил президент.

Он заверил, что Украина «ценит» то, как много США сделали, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. «И мы помним тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине Джавелины. Мы благодарны за это», — написал украинский лидер.

Зеленский в посте также коснулся спора с Трампом в Белом доме. «Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что это произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными», — написал он.

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Политика
Дональд Трамп

Президент выразил готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам «в любое время и в любом удобном формате». «Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно», — заключил он.

Sky News и The Telegraph сообщали, что Зеленский перед заявлением о стремлении Украины к миру поговорил по телефону с британским премьером Киром Стармером. Разговор состоялся на фоне решения Вашингтона приостановить военную помощь Киеву. Как писала Telegraph, вскоре после беседы с британским премьером Зеленский «смягчился».

Трамп в своем выступлении перед конгрессом заявил, что получил от украинского коллеги «письмо», где тот выразил готовность начать мирный диалог. «В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — процитировал он. По его словам, Россия также сигнализировала, что готова к миру.

В Кремле, комментируя слова украинского президента о том, что тот готов вернуться за стол переговоров, заявили: «Готов — это хорошо. Это позитивно».

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Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Конгресс посол мирные переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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