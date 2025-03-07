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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Киеве отказались извиняться перед США за «ошибку, которой не было»

Подоляк: Украина не будет извиняться за перепалку в Белом доме, ошибки не было
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Зеленский был прав «и по форме, и по содержанию» в перепалке с Трампом, извинений не будет, заявил Подоляк. Спор президентов Украины и США возник на фоне требований Киева о гарантиях безопасности
Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп
Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Власти Украины не будут извиняться перед США за перепалку украинского президента Владимира Зеленского с американским руководством в Белом доме, заявил Le Point советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«[Зеленский] был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет», — сказал он.

Подоляк добавил, что Киев не будет извиняться «за предполагаемую ошибку, которой не было».

CNN сообщил о контактах команды Трампа с Зеленским после перепалки
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;

Он также отказался считать, что Зеленского унизили в Белом доме, а сам разговор назвал «очень эмоциональной дискуссией между политическими лидерами». «Как это ни парадоксально, встреча в некотором смысле оказалась полезной. Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды», — уверен Подоляк.

Спор Зеленского и Трампа произошел 28 февраля. Президент Украины настаивал на необходимости гарантий безопасности для урегулирования конфликта. Республиканец обвинил его в неготовности к миру, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — в неблагодарности за оказанную военную помощь. После перепалки Зеленский досрочно покинул Вашингтон, также не состоялось подписание соглашения о ресурсной сделке.

В Белом доме настаивали на том, что украинский лидер должен извиниться за произошедшее. Со стороны США последовала остановка военной помощи и обмена разведданными с Украиной. 5 марта Трамп сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот выразил готовность сесть за стол переговоров и заключить ресурсную сделку. Президент Украины на своей странице в X (бывший Twitter) заявил о сожалении по поводу произошедшего и готовности работать над миром «под сильным руководством» Трампа.

Позиция США по Украине изменилась после контактов с Россией, отмечали в ЕС. Многие европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому после событий в Белом доме. В Кремле увидели в них «утрату коллективности» Запада и сложности на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Россия Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский Белый дом Михаил Подоляк Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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