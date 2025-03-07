Подоляк: Украина не будет извиняться за перепалку в Белом доме, ошибки не было

В Киеве отказались извиняться перед США за «ошибку, которой не было»

Зеленский был прав «и по форме, и по содержанию» в перепалке с Трампом, извинений не будет, заявил Подоляк. Спор президентов Украины и США возник на фоне требований Киева о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Власти Украины не будут извиняться перед США за перепалку украинского президента Владимира Зеленского с американским руководством в Белом доме, заявил Le Point советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«[Зеленский] был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет», — сказал он.

Подоляк добавил, что Киев не будет извиняться «за предполагаемую ошибку, которой не было».

Он также отказался считать, что Зеленского унизили в Белом доме, а сам разговор назвал «очень эмоциональной дискуссией между политическими лидерами». «Как это ни парадоксально, встреча в некотором смысле оказалась полезной. Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды», — уверен Подоляк.

Спор Зеленского и Трампа произошел 28 февраля. Президент Украины настаивал на необходимости гарантий безопасности для урегулирования конфликта. Республиканец обвинил его в неготовности к миру, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — в неблагодарности за оказанную военную помощь. После перепалки Зеленский досрочно покинул Вашингтон, также не состоялось подписание соглашения о ресурсной сделке.

В Белом доме настаивали на том, что украинский лидер должен извиниться за произошедшее. Со стороны США последовала остановка военной помощи и обмена разведданными с Украиной. 5 марта Трамп сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот выразил готовность сесть за стол переговоров и заключить ресурсную сделку. Президент Украины на своей странице в X (бывший Twitter) заявил о сожалении по поводу произошедшего и готовности работать над миром «под сильным руководством» Трампа.

Позиция США по Украине изменилась после контактов с Россией, отмечали в ЕС. Многие европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому после событий в Белом доме. В Кремле увидели в них «утрату коллективности» Запада и сложности на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.