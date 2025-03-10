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Политика ,  
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Азербайджан отказал России в выдаче «золотой судьи» Хахалевой

Азербайджан отказался экстрадировать в Россию экс-судью Елену Хахалеву
Суд должен был принять решение об экстрадиции Хахалевой, в этом было отказано, пишут Minval и «Sputnik Азербайджан». Экс-судью задержали в январе в аэропорту Баку, ее арестовали, но позже передали под надзор полиции
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Елена Хахалева (Фото: Краснодарский краевой суд)

Азербайджанский суд отказал в экстрадиции бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, передают «Sputnik Азербайджан» и издание Minval.

Портал и издание пишут, что Хахалеву передали под надзор полиции на заседании суда об избрании ей меры пресечения, которое состоялось 4 февраля, уточняет «Sputnik Азербайджан». Ранее экс-судья содержалась под арестом.

Адвокат Хахалевой сообщил «Коммерсанту», что ему ничего не известно об отказе в экстрадиции его подзащитной.

Хахалеву задержали в Баку в конце января, когда она проходила паспортный контроль в аэропорту. Тогда выяснилось, что она находится в розыске. «Она будет экстрадирована в Россию после того, как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», — пояснял «РИА Новости» источник в азербайджанских правоохранительных органах.

В Баку сообщили, когда экстрадируют в Россию «золотую судью» Хахалеву
Общество
Елена Хахалева

В 2021 году в России в отношении Хахалевой завели дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов граждан, организаций, общества или государства). Этому предшествовал ряд скандалов с ее участием.

Летом 2017 года в интернет попали кадры с «золотой» свадьбы ее дочери в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре, на которой в том числе выступали певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. Журналисты оценили стоимость мероприятия в сумму порядка 4,5 млн руб. Судья заявляла, что свадьбу ее дочери организовал ее муж, «крупный предприниматель».

Позднее адвокат Алексей Салмин обвинил Хахалеву в отсутствии юридического образования. Подлинность ее диплома подтвердил Тбилисский университет, а краснодарский совет судей счел недостоверными заявления Салмина.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в июле 2020 года лишила Хахалеву полномочий судьи, из-за того что она отсутствовала на рабочем месте 128 дней. Еще спустя год ВККС сообщила, что она покинула Россию и была объявлена в международный розыск. Экс-судью заочно арестовали. Сама она отрицает причастность к махинациям.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Азербайджан судья Хахалева экстрадиция
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Суд в Баку сменил меру пресечения экс-«золотой судье» Хахалевой
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В Баку сообщили, когда экстрадируют в Россию «золотую судью» Хахалеву
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«Золотую судью» Хахалеву задержали в Баку
Политика
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