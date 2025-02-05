Экс-судью Хахалеву в Баку отпустили под надзор полиции
Апелляционный суд в Баку изменил меру пресечения для российской экс-судьи Елены Хахалевой с ареста на надзор полиции, сообщает АПА со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.
Ведомство также рассматривает документы от российских компетентных органов относительно экстрадиции Хахалевой, добавило агентство.
В России уголовное дело против бывшей судьи Краснодарского краевого суда по статьям о мошенничестве и служебном подлоге (статьи 159 и 292 Уголовного кодекса) возбудили в мае 2022 года. Еще до этого, в декабре 2021 года, Хахалева покинула страну после скандалов из-за «золотой» свадьбы ее дочери стоимостью около 4,5 млн руб.
По версии следствия, с 2016 по 2019 год судья отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней, при этом получая зарплату. Она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в документах. Всего женщина незаконно получила 1 млн 195 тыс. руб.
В январе 2025 года «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что Хахалеву задержали в аэропорту Баку по требованию Генпрокуратуры России. В начале февраля адвокат экс-судьи Ярослав Краснощеков сообщил, что его подзащитная готова возместить ущерб по уголовному делу в досудебном порядке.
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