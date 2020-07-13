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Судью Хахалеву лишили статуса за прогулы

Выяснилось, что вместо работы она летала из Краснодарского края в Москву и Абхазию, а в общей сложности отсутствовала на рабочем месте 128 дней
Елена Хахалева
Елена Хахалева (Фото: Российский государственный университет правосудия)

Высшая квалификационная коллегия судей 13 июля лишила статуса судью из Краснодарского края Елену Хахалеву. Последняя в 2017 году стала известна благодаря сообщениям, что свадьба ее дочери обошлась в $2 млн.

Как сообщает издание «Открытые медиа», поводом для дисквалификации Хахалевой стали прогулы. Как подсчитали в ВККС, она отсутствовала на работе 128 дней.

Адвокат Хахалевой Людмила Алекандрова пыталась добиться переноса заседания, сообщает «Право.ру». Аргументировала она это тем, что если судья прогуливала заседания, но получала зарплату, то стоит направить материалы об этом в следственные органы, чтобы те выяснили, не было ли это хищением бюджетных средств. Однако комиссия с доводами защиты не согласилась.

Не повлияло на решение и то, что адвокат предоставила справку: Хахалева больна, находится в стационаре и не может ответить на предъявляемые претензии. Это ходатайство было отклонено.

Защита также утверждала, что Хахалева согласовывала свое отсутствие на работе с председателем суда Александром Черновым (хотя никаких бумаг в подтверждение этому не предоставила), а в Москву ездила для обсуждения судебной практики в вышестоящей инстанции. Однако, как выяснила комиссия, Хахалева и ранее не очень часто участвовала в рассмотрении дел в качестве докладчика или председательствующей: за 2017–2018 годы всего в пяти. Кроме того, Хахалева ездила в Абхазию, что не имела права делать, поскольку поездка за рубеж в ее статусе является нарушением законодательства о защите государственной тайны.

Комиссия посчитала проступком действия попавшей в скандал судьи Хахалевой
Общество
Елена Хахалева

Проверять судью начали в 2017 году, когда адвокат Сергей Жорин сообщил, что при доходе в 2,6 млн руб. за 2016 год свадьба дочери Хахалевой обошлась в $2 млн. Сама она заявила, что названная Жориным сумма завышена, а свадьбу организовывал ее супруг. Приглашение на торжество Валерия Меладзе и Сосо Павлиашвили тот объяснил давней дружбой с артистами, а выступление Николая Баскова — подарком знакомых.

В марте 2020 года Хахалева написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловалась на травлю со стороны СМИ и информационную атаку со стороны некой бизнес-структуры. По ее словам, причиной стали «неудобные» приговоры бизнес-элите.

Спустя несколько дней Совет судей выявил у Хахалевой признаки дисциплинарного проступка, но не объяснил, в чем он заключался. Агентство «Интерфакс» тогда сообщило, что передать дело в ВККС было решено именно из-за прогулов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: судья Хахалева
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Комиссия посчитала проступком действия попавшей в скандал судьи Хахалевой
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