Судью Хахалеву лишили статуса за прогулы

Выяснилось, что вместо работы она летала из Краснодарского края в Москву и Абхазию, а в общей сложности отсутствовала на рабочем месте 128 дней

Елена Хахалева (Фото: Российский государственный университет правосудия)

Высшая квалификационная коллегия судей 13 июля лишила статуса судью из Краснодарского края Елену Хахалеву. Последняя в 2017 году стала известна благодаря сообщениям, что свадьба ее дочери обошлась в $2 млн.

Как сообщает издание «Открытые медиа», поводом для дисквалификации Хахалевой стали прогулы. Как подсчитали в ВККС, она отсутствовала на работе 128 дней.

Адвокат Хахалевой Людмила Алекандрова пыталась добиться переноса заседания, сообщает «Право.ру». Аргументировала она это тем, что если судья прогуливала заседания, но получала зарплату, то стоит направить материалы об этом в следственные органы, чтобы те выяснили, не было ли это хищением бюджетных средств. Однако комиссия с доводами защиты не согласилась.

Не повлияло на решение и то, что адвокат предоставила справку: Хахалева больна, находится в стационаре и не может ответить на предъявляемые претензии. Это ходатайство было отклонено.

Защита также утверждала, что Хахалева согласовывала свое отсутствие на работе с председателем суда Александром Черновым (хотя никаких бумаг в подтверждение этому не предоставила), а в Москву ездила для обсуждения судебной практики в вышестоящей инстанции. Однако, как выяснила комиссия, Хахалева и ранее не очень часто участвовала в рассмотрении дел в качестве докладчика или председательствующей: за 2017–2018 годы всего в пяти. Кроме того, Хахалева ездила в Абхазию, что не имела права делать, поскольку поездка за рубеж в ее статусе является нарушением законодательства о защите государственной тайны.