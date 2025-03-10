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Политика ,  
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В Гренландии назвали возможный альянс гарантом независимости острова

Премьер Гренландии допустил западный альянс гарантом независимости острова
В будущем Гренландия, вероятнее всего, обретет независимость, считает премьер Эгеде. Трамп, который неоднократно говорил о желании получить контроль над островом, никак не повлияет на его судьбу
Муте Эгеде
Муте Эгеде (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Премьер Гренландии Муте Эгеде допустил, что в будущем остров подпишет соглашение об ассоциации с Данией и Фарерскими островами и станет независимым. Гарантом безопасности Гренландии в таком случае станет западный альянс, отметил он.

«Я не исключаю никаких вариантов, но это будет в рамках западного альянса. Существует ряд вопросов политики безопасности и обороны, где нам нужно объединиться с другими странами, с которыми мы уже находимся в союзе», — заявил Эгеде в интервью датской телерадиокомпании DR.

При этом премьер отказался назвать дату возможного референдума, на котором будет обсуждаться независимость крупнейшего острова. «Я не буду указывать дату. Но с учетом того, что сейчас происходит, я считаю, что партии обязаны объединиться и разработать надежный план для общего видения независимости», — добавил он.

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Илулиссат, Гренландия

Интервью DR было опубликовано в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Гренландии 11 марта. Возглавляющий Гренландию с 2021 года Муте Эгеде представляет правящую партию «Народное сообщество» (IA), которая выступает за расширение автономии Гренландии вплоть до предоставления ей независимости от Дании.

Всего в парламент предстоит избрать 31 депутата из состава шести партий. По итогам выборов в 2021 году IA получила большинство мест — 12, еще десять мест у партии «Вперед» (Siumut; образует с IA двухпартийную правящую коалицию). «Вперед», так же как и «Народное сообщество», поддерживает независимость Гренландии от Дании.

Согласно опросу, проведенному исследовательской фирмой Verian с 22 по 27 января, «Народное сообщество» остается на первом месте по уровню поддержки населением: за нее готов голосовать 31% опрошенных (против 36,6% перед выборами в 2021 году). Партия «Вперед» — на втором месте с 21,9% поддержки (против 29,5%). Демократическую партию, которая скептически относится к независимости Гренландии, поддержали 18,8% опрошенных, центристскую партию «Налерак» (поддерживает независимость Гренландии) — 16,5%, либерально-консервативную партию «Атассут» (официальной позиции по вопросу независимости Гренландии пока нет, ранее партия выступала против самоуправления) — 9,7%.

Эгеде заявил, что сразу после выборов он намерен «дать четко понять американцам», что «Гренландия принадлежит гренландцам». Статус острова, по его словам, никогда не будет зависеть от того, сколько раз президент США Дональд Трамп заявит, что хочет его контролировать.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Выступая перед конгрессом США 5 марта, Трамп в очередной раз заявил, что «так или иначе» Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией. Впервые с подобными утверждениями американский президент выступил еще до своей инаугурации. В конце 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией для обеспечения безопасности страны.

Гренландия, где проживают около 57 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент. Предложение о покупке острова Дональд Трамп озвучивал и во время своего первого президентского срока в 2019 году, но в Копенгагене его сразу же отвергли. С начала второго президентства такого рода заявления республиканец сделал и в отношении Канады, Панамского канала и сектора Газа.

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Милена Костерева
Гренландия США Дональд Трамп независимость
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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