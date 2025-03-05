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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Главное из первого обращения Трампа к конгрессу США

Трамп выступил с первым обращением к конгрессу США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
4 марта президент США Дональд Трамп впервые с переизбрания обратился к совместной сессии обеих палат конгресса США, рассказав о планах и достижениях своей администрации. Главное из его выступления — в статье РБК
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Reuters)

Про успехи на президентском посту

Значительную часть выступления Трамп посвятил своим достижениям за первые шесть недель в Белом доме. Американский президент рассказал, что подписал свыше 100 исполнительных указов и еще 400 других документов, что стало «рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и богатства по всей нашей замечательной стране». По его словам, первый месяц его администрации стал самым успешным за всю американскую историю, тогда как один из отцов-основателей Соединенных Штатов и первый президент Джордж Вашингтон находится лишь на второй строчке.

Главное из первого обращения Трампа к конгрессу США
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Трамп также похвалил присутствовавшего на выступлении Илона Маска и его Департамент государственной эффективности (DOGE), который проводит масштабные сокращения госаппарата и аудит правительственных контрактов. Под одобрительные аплодисменты республиканцев он привел несколько «мошеннических схем» по расходованию госбюджета своими предшественниками:

  • $8 млн по продвижению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Лесото, о «котором никто не слышал»;
  • $32 млн для «левой» пропаганды в Молдове;
  • $8 млн для смены пола у мышей;
  • $10 млн на мужское обрезание в Мозамбике;
  • $20 млн на съемки арабской версии «Улицы Сезам» для стран Ближнего Востока;
  • $59 млн на гостиничные номера для мигрантов в Нью-Йорке.

«Моя администрация заберет власть у этой неподотчетной бюрократии, и мы снова восстановим истинную демократию в Америке. Любой федеральный госслужащий, который будет выступать против этих перемен, будет немедленно отстранен от должности. Мы осушаем [вашингтонское] болото, все очень просто. Времена правления неизбранных бюрократов прошли», — пообещал он.

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Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

Урегулирование конфликта на Украине

Американский президент сообщил, что незадолго до своего выступления в конгрессе получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского, изъявившего готовность приступить к мирным переговорам в самое ближайшее время. «Я и моя команда готовы работать под руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость», — процитировал Трамп украинского лидера.

Главное из первого обращения Трампа к конгрессу США

По его словам, в послании Зеленского также говорится о желании в скором времени заключить соглашение по добыче редкоземельных металлов, подписание которого сорвалось из-за перепалки в Белом доме в минувшую пятницу. «Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией. И я получил убедительные сигналы о том, что они готовы к миру. Разве это не было бы прекрасно?» — сказал Трамп.

Главное из перепалки Трампа, Вэнса и Зеленского в Белом доме
Политика
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (слева направо)

Статус Гренландии и Панамского канала

С трибуны конгресса Трамп обратился к народу Гренландии. «Мы решительно поддерживаем ваше право самостоятельно определять свое будущее. И если вы сами так решите, мы будем рады видеть вас в Соединенных Штатах Америки. Гренландия нужна нам для обеспечения национальной и даже международной безопасности», — заявил он.

Американский президент рассказал, что его администрация активно работает над «получением Гренландии», и выразил уверенность, что у него получится добиться желаемого — «так или иначе». Его ремарка была встречена одобрительным смехом республиканцев. «Мы обеспечим вашу безопасность, мы сделаем вас богатыми, и вместе мы поднимем Гренландию на такие высоты, о которых вы раньше и не мечтали», — пообещал Трамп жителям острова.

Как и в своей инаугурационной речи, американский вновь пообещал вернуть Панамский канал. Он напомнил, что американская инвестиционная компания BlackRock выразила готовность приобрести контрольный пакет акций в портах Панамского канала, которыми в настоящий момент управляет гонконгская компания CK Hutchison. По данным The Wall Street Journal, сделка по приобретению двух панамских портов оценивается в $22,8 млрд, она включает в себя еще более 40 других портов по всему миру. «[Панамский канал] был отдан администрацией Картера за один доллар. Но это соглашение было нарушено самым серьезным образом. Мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме. И мы забираем его обратно», — сказал Трамп, добавив, что назначил ответственным за это госсекретаря США Марко Рубио.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Введение новых тарифов на импорт

Трамп также объявил, что 2 апреля США введут ответные тарифы в отношении стран, взимающих повышенные пошлины на американскую продукцию. «Какие бы [тарифами] они ни облагали нас, мы будем отвечать им тем же», — пояснил он. Ранее 4 марта в силу уже вступили 25-процентные тарифы для канадской и мексиканской продукции, а ставка для китайского импорта была повышена на 10%.

По словам Трампа, Индия облагает американскую автомобильную продукцию пошлинами на уровне выше 100%, а китайские пошлины в среднем вдвое выше американских. «Тарифы в Южной Корее в среднем четыре раза выше [американских], подумайте об этом, в четыре раза выше. И мы оказываем Южной Корее огромную военную и иную помощь, но вот что происходит. Так с нами поступают и враги, и друзья. Эта система несправедлива по отношению к Соединенным Штатам и всегда такой была», — посетовал американский президент.

Трамп пообещал, что новые тарифы принесут госбюджету США триллионы долларов и помогут создать новые рабочие места. «На протяжении десятилетий все страны на Земле обкрадывали нас, и мы больше не допустим этого», — пообещал он.

Миграционная политика

Особое внимание Трамп уделил успехам своей иммиграционной политики. Одним из первых указов республиканец ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой и начал, по собственному выражению,

«великое освобождение Америки» от нелегальной миграции. За февраль пограничники задержали всего 8326 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь американскую границу, по сравнению с 61 465 в январе. Это стало рекордно низким показателем. «Они [мигранты] услышали мои слова и решили не приходить», — заявил Трамп.

Республиканец также напомнил о планах своей администрации ввести «золотую карту» за $5 млн для инвесторов, желающих получить гражданство США. «Мы позволим самым успешным людям со всего мира, создающим рабочие места, купить гражданство США. Это похоже на грин-карту, но лучше и изящнее», — рассказал Трамп. По его словам, введение «золотых карт» также позволит сократить госдолг США.

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Фото:John Moore / Getty Images

Наращивание добычи энергоресурсов и редкоземельных металлов

Трамп рассказал, что его администрация будет бороться с инфляцией при помощи снижения цен на энергоносители. «Как вы уже не раз слышали от меня, у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой страны в мире. И теперь я полностью доверяю самой талантливой команде, когда-либо собранной, отправиться за ним. Как говорится, «Бури, детка, бури», — заявил он.

Американский президент также сообщил, что его администрация работает над строительством «гигантского» газопровода на Аляске, и Япония, Южная Корея и другие страны планируют инвестировать в проект «триллионы долларов каждая». «Такого еще никогда не было, это будет по-настоящему зрелищно. Все готово, разрешение получено», — сказал он. Bloomberg пишет, что проект подобного газопровода обсуждается на протяжении нескольких десятилетий, его стоимость оценивается в $44 млрд.

Кроме того, Трамп пообещал, что на этой неделе предпримет «исторические шаги» по наращиванию производства важнейших минералов и редкоземельных металлов в США.

Речь Трампа в конгрессе длилась 1 час 40 минут. Его выступление побило рекорд, установленный Биллом Клинтоном во время послания «О положении страны» в 2000 году, которое продолжалось 1 час 28 минут.

В самом начале председателю палаты представителей Майку Джонсону пришлось прервать выступление американского президента, чтобы попросить охрану вывести из зала конгрессмена от Техаса Эла Грина. Политик скандировал, что у Трампа «нет мандата» на руководство страной. Другие демократы также выражали свое несогласие с республиканцем при помощи табличек «Ложь», «Маск крадет» и «спасите Medicaid».

Некоторые члены Демпартии также подобрали особые наряды для выступления Трампа. Часть конгрессвумен пришли в розовом, чтобы привлечь внимание к негативным последствиям политики республиканца для женщин. Темнокожие политики пришли во всем черном, а сторонники Украины — в одежде и аксессуарах в цветах украинского флага. Некоторые демократы покидали зал посреди речи Трампа в футболках с надписью Resist («Сопротивляйся»).

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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