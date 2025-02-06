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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Гренландии запланировали голосование о независимости

Парламентская партия Гренландии запланировала голосование о независимости
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Провести голосование о независимости планируется после всеобщих выборов, которые пройдут 11 марта. Сейчас за независимость выступают партии, контролирующие почти все места в парламенте, а также гренландский премьер
Илулиссат, Гренландия
Илулиссат, Гренландия (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Гренландская партия Siumut («Вперед», входит в двухпартийную правящую коалицию) намерена провести голосование о независимости от Дании в марте, передает Reuters. Его планируется организовать после всеобщих выборов, которые пройдут 11 марта.

Представитель партии Дорис Йенсен заявила, что она планирует применить статью из закона 2009 года, которая гарантирует Гренландии увеличенную автономию, включающую право вести переговоры о полной независимости. «Пока наша территория не обретет статус независимого государства, наши возможности официально участвовать в переговорах будут ограничены», — заявила она.

Агентство пишет, что все пять парламентских партий Гренландии выступают против того, чтобы остров вошел в состав США. Опрос, проведенный на прошлой неделе социологической службой Verian, показал, что 85% жителей не хотят, чтобы остров был частью Соединенных Штатов. 45% сочли угрозой интерес к острову со стороны президента США Дональда Трампа.

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Илулиссат, Гренландия

Siumut занимает десять мест из 31 в парламенте Гренландии. Вторая партия правящей коалиции — Inuit Ataqatigiit (IA), вместе они контролируют 21 место. IA также выступает за независимость острова. Как отмечает Reuters, о желании разорвать связи острова с Данией также заявила третья по величине партия автономии Naleraq (занимает пять мест)

Гренландия — бывшая датская колония, остается под ее контролем. Это самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км, там проживают около 57 тыс. человек. Остров богат природными ресурсами.

Власти США с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова. По данным The Economist, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство относит к критически важным. В Гренландии также расположена американская авиабаза Туле.

Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. В начале января он не стал исключать, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.

Перед инаугурацией Трамп созвонился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что в ходе разговора американский президент заявил, что всерьез намерен взять Гренландию под контроль. Источники газеты сообщили, что беседа Трампа с Фредериксен прошла «очень плохо».

Премьер Дании подчеркивала, что остров, который является автономной территорией Дании, не продается, и отметила «большой интерес» Вашингтона к этой территории. Гренландский премьер Муте Эгеде говорил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США.

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Теги
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