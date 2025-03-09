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Падение режима Асада ,  
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Число жертв столкновений в Сирии превысило 1 тыс. человек

Al Jazeera: более 230 силовиков погибли в столкновениях в Сирии
Сюжет
Падение режима Асада
В столкновениях в Сирии погибли более 1 тыс. человек, большинство (745) — мирные жители, 148 — противники новых властей из числа алавитов, 125 — силовики, сообщают правозащитники. Al Jazeera пишет, что погибли свыше 230 силовиков
Фото: Karam al-Masri / Reuters
Фото: Karam al-Masri / Reuters

По меньшей мере 231 сотрудник органов безопасности сирийских властей погиб в столкновениях со сторонниками свергнутого в декабре президента Башара Асада, десятки пропали без вести, заявил Al Jazeera источник в службе безопасности.

Al Jazeera и сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники сообщили об обнаруженном в долине Кардаха в провинции Латакия массового захоронения сирийских силовиков. SANA сообщало о попавшем в засаду неподалеку от города Хаффа патруле силовиков. В результате один из них погиб, двое были ранены.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Великобритании, за два дня столкновения погибли 125 сотрудников сирийских сил безопасности, 148 сторонников Асада и 745 мирных жителей, среди которых — женщины и дети из числа алавитов. Таким образом, число жертв столкновений превысило 1 тыс.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии. Это религиозное меньшинство проживает в основном вдоль средиземноморского побережья страны — в Латакии и близлежащих холмистых сельских районах. После падения режима Асада, который принадлежит к этому течению, The Wall Street Journal писала, что алавиты опасаются за свое будущее.

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Столкновения начались 7 марта в провинции Латакия. Госагентство SANA сообщало, что противники новых властей напали на военные объекты. В частности, столкновения произошли в городе Джабла. В Тартусе, расположенном в 60 км от него, вспыхнули антиправительственные протесты, для их подавления открыли стрельбу. В городе ввели комендантский час.

9 марта столкновения произошли на газовой электростанции в портовом городе Банияс в провинции Тартус.

Al Jazeera и Reuters писали, что алавиты, в основном мирные жители, укрылись на российской военной авиабазе в Хмеймиме. Сирийские власти решили закрыть дороги, ведущие в прибрежную часть страны, на фоне сообщений об убийствах мирных алавитов боевиками, связанными с временным правительством. Источник Al Jazeera в службе безопасности рассказал, что группа повстанцев была арестована за «нарушение инструкций по безопасности и совершение нарушений в отношении гражданских лиц во время преследования остатков бывшего режима в провинции Латакия».

Силовики продолжают проводить рейды с целью выявления вооруженных протестующих. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа — лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), возглавлявшей наступление повстанцев, которое привело к свержению Асада, — призвал вооруженных противников новых властей сложить оружие, «пока не поздно».

9 марта Аш-Шараа объявил о создании специального комитета, который будет расследовать обстоятельства произошедшего. Комитет будет состоять из семи человек. Одной из его задач будет расследование нарушений, от которых пострадали мирные жители, и установление виновных, заявил он.

Комитет также расследует нападения на государственные учреждения, сотрудников служб безопасности и армию и установит виновных. Доклад президенту он должен представить в течение 30 дней.

Аш-Шараа назвал происходящее «ожидаемыми проблемами» и призвал «сохранять национальное единство и гражданский мир».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сирия силовики протесты Латакия Тартус
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