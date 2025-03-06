Противники нового режима в Сирии подняли восстание в Латакии

В городе Джабла на побережье Средиземного моря бывшие сторонники Асада атаковали несколько военных объектов, сообщили новые власти. В Тартусе вспыхнули антиправительственные протесты, там ввели комендантский час

Video

По меньшей мере 16 сотрудников сил безопасности нового правительства Сирии погибли в результате столкновений с ополченцами и сторонниками экс-президента Башара Асада, сообщает Sky News Arabia.

Столкновения продолжаются в городе Джабла, расположенном на побережье Средиземного моря к югу от Латакии, пишет Reuters. В прибрежной зоне сосредоточено алавитское население Сирии, к которому принадлежит семья Асадов.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии, которое, по данным Всемирного банка, составляет чуть более 23 млн человек. Это религиозное меньшинство проживает в основном вдоль средиземноморского побережья страны — в Латакии и близлежащих холмистых сельских районах. После падения режима Асада The Wall Street Journal писала, что алавиты опасаются за свое будущее.

Госагентство SANA, ссылаясь на источник в департаменте общей безопасности, сообщило 6 марта, что «остатки отрядов ополчения Асада» атаковали объекты и транспортные средства Министерства обороны недалеко от населенного пункта Бейт-Ана в Латакии. Также, по данным SANA, они напали на несколько блокпостов управления госбезопасности в Джабле. В результате, пишет агентство со ссылкой на директора управления общественной безопасности Латакии Мустафу Кнефати, есть «многочисленные жертвы и раненые» среди военных.

В Тартусе, расположенном примерно в 60 км к югу от Джаблы, ввели комендантский час, сообщает Al Watan. Он будет действовать с 22:00 6 марта до 10:00 7 марта. В городе тоже вспыхнули антиправительственные протесты, Reuters со ссылкой на местного жителя пишет, что силы безопасности открыли стрельбу, чтобы разогнать толпу.

Нынешние столкновения — одни из самых жестоких с момента свержения Асада в прошлом декабре и прихода к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), пишет агентство. Новые власти сталкиваются со множеством проблем, в том числе из-за Израиля, который обещает не допустить присутствия сирийских сил к югу от Дамаска и требует «полной демилитаризации» южных районов страны. Напряжение особенно обострилось в прибрежном регионе, где новое правительство разместило значительную часть сил безопасности и где, по словам источника Reuters, удалось перегруппироваться сторонникам Асада.