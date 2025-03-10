Лавров оценил работу над «накопившимися противоречиями» с США

Лавров: Россия и США еще даже не начали работу над отношениями

Американская администрация «двигается в правильном направлении», но никаких конкретных шагов Москва и Вашингтон «по большому счету» еще даже не приняли, заявил глава МИДа

Сергей Лавров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оценивать результаты и делать «далеко идущие выводы» по итогам контактов Москвы и Вашингтона пока рано. По его словам, работа по преодолению противоречий и проблем в российско-американских отношениях «по большому счету еще даже не начата».

В интервью для журнала «Новые регионы России» Лаврова спросили, может ли президент США Дональд Трамп стать «миротворцем» в рамках переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава МИДа отметил, что новая американская администрация делает «шаги в правильном направлении», но забегать слишком далеко вперед не стоит.

«Мы их ценим, но, повторюсь, какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно», — добавил Лавров (цитата по сайту МИД России).

Лавров подчеркнул, что для России важнее всего обеспечить свои национальные интересы и устранить первопричины конфликта на Украине. Именно на это, по словам министра, указал президент Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 12 февраля. «Речь прежде всего идет о необходимости устранения угроз безопасности России с украинского и западного направлений в целом, возникших в результате экспансии НАТО на восток», — пояснил Лавров.

Глава российского МИДа обратил внимание, что госсекретарь США Марко Рубио также говорил о необходимости учитывать интересы всех государств. Кроме того, впервые за три года американские дипломаты в ООН проголосовали вместе с Россией. Речь идет о резолюции, подготовленной Украиной и Евросоюзом в соавторстве с 50 странами к третьей годовщине начала полномасштабных боевых действий. Вашингтон призвал отозвать проект резолюции Киева и Брюсселя и подготовил собственную инициативу, но голосовать за свою же резолюцию США так и не стали.

Одним из итогов переговоров президента России и США стала встреча делегаций двух стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. На переговорах обсуждались в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двухсторонних отношений. Лавров говорил, что российская делегация ощутила «полную решимость» и «конкретный настрой» продвигать взаимодействие с США. После встречи Москва и Вашингтон объявили о решении восстановить прежнюю численность своих дипломатических представительств. Россия также предложила США восстановить прямое авиасообщение, ограниченное после начала военной операции на Украине.