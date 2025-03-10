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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Лавров оценил работу над «накопившимися противоречиями» с США

Лавров: Россия и США еще даже не начали работу над отношениями
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Американская администрация «двигается в правильном направлении», но никаких конкретных шагов Москва и Вашингтон «по большому счету» еще даже не приняли, заявил глава МИДа
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оценивать результаты и делать «далеко идущие выводы» по итогам контактов Москвы и Вашингтона пока рано. По его словам, работа по преодолению противоречий и проблем в российско-американских отношениях «по большому счету еще даже не начата».

В интервью для журнала «Новые регионы России» Лаврова спросили, может ли президент США Дональд Трамп стать «миротворцем» в рамках переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава МИДа отметил, что новая американская администрация делает «шаги в правильном направлении», но забегать слишком далеко вперед не стоит.

«Мы их ценим, но, повторюсь, какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно», — добавил Лавров (цитата по сайту МИД России).

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Лавров подчеркнул, что для России важнее всего обеспечить свои национальные интересы и устранить первопричины конфликта на Украине. Именно на это, по словам министра, указал президент Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 12 февраля. «Речь прежде всего идет о необходимости устранения угроз безопасности России с украинского и западного направлений в целом, возникших в результате экспансии НАТО на восток», — пояснил Лавров.

Глава российского МИДа обратил внимание, что госсекретарь США Марко Рубио также говорил о необходимости учитывать интересы всех государств. Кроме того, впервые за три года американские дипломаты в ООН проголосовали вместе с Россией. Речь идет о резолюции, подготовленной Украиной и Евросоюзом в соавторстве с 50 странами к третьей годовщине начала полномасштабных боевых действий. Вашингтон призвал отозвать проект резолюции Киева и Брюсселя и подготовил собственную инициативу, но голосовать за свою же резолюцию США так и не стали.

Одним из итогов переговоров президента России и США стала встреча делегаций двух стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. На переговорах обсуждались в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двухсторонних отношений. Лавров говорил, что российская делегация ощутила «полную решимость» и «конкретный настрой» продвигать взаимодействие с США. После встречи Москва и Вашингтон объявили о решении восстановить прежнюю численность своих дипломатических представительств. Россия также предложила США восстановить прямое авиасообщение, ограниченное после начала военной операции на Украине.

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Теги
Персоны
Милена Костерева
Сергей Лавров МИД Россия США двусторонние отношения
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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