Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

На переговорах в Стамбуле 27 февраля делегация России предложила восстановить прямое авиасообщение с США, заявили в российском МИДе.

По данным ведомства, стороны также обсудили финансирование дипмиссий и работу дипломатов. «Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу», — говорится в сообщении.

После начала военной операции на Украине США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Аналогичные меры предпринял Евросоюз. Россия ответила зеркально в отношении 36 стран, запретив полеты без специального разрешения Росавиации или МИДа.

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