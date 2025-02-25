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Военная операция на Украине ,  
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Почему США не стали голосовать в ООН за свою же резолюцию по Украине

Россия назвала американский проект «шагом в правильном направлении»
США не стали голосовать в ООН за свою же резолюцию по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
США не поддержали в ООН резолюцию, которую предложила Украина. Они представили свой документ, однако после того, как европейские страны внесли в него поправки, от голосования за него воздержались. Подробнее — в материале РБК
Результаты голосования по проекту резолюции&nbsp;отображаются&nbsp;во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 24 февраля 2025 г.
Результаты голосования по проекту резолюции отображаются во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 24 февраля 2025 г. (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабных боевых действий на Украине, в Генассамблее ООН прошло голосование по резолюциям, которые представили Украина и США.

Украинский вариант осуждает действия России и призывает завершить конфликт в этом году, а также защищать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Американский вариант значительно короче, такого осуждения он не содержит.

После того, как европейские страны внесли в американский проект свои поправки, делегаты ООН одобрили оба документа — они набрали по 93 голоса.

Накануне The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что 21 февраля администрация Дональда Трампа потребовала от Киева отозвать его проект резолюции ГА ООН; это «ошеломило Киев», отзывать документ он не стал.

Какую резолюцию представили Украина и европейские страны

Украина и 52 страны подали трехстраничный проект резолюции «Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». В нем страны «с обеспокоенностью» отметили, что «полномасштабное вторжение» России на Украину длится уже три года, и подтвердили свою приверженность «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды». Документ подчеркивает, что «никакие территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее применения, не должны признаваться законными». В тексте сказано и о «любом участии войск» КНДР вместе с российскими силами — оно «вызывает серьезные опасения насчет дальнейшей эскалации этого конфликта».

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Киев, Украина

Исходя из этого, проект призывает «к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины». Страны подчеркнули, что надо «положить конец войне в этом году и удвоить дипломатические усилия», чтобы снизить риски эскалации и достичь «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». Они повторили требование к России «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести войска «с территории Украины в пределах ее международно признанных границ» и прекратить военные действия.

«Нам нужны четкие инструкции, а не просто некое прекращение огня. Нам нужно решение прочное и устойчивое, решение, которое бы гарантировало неповторение того, что произошло три года назад 24 февраля 2022 года», — заявила, представляя проект, замглавы украинского МИДа Марьяна Беца.

За украинскую резолюцию проголосовало 93 страны, против — 18 (в том числе Россия и США), воздержалось — 65.

Какой документ представили США

США к предложению Украины присоединяться не стали и представили свой одностраничный проект под названием «Путь к миру». Он состоит из трех абзацев, в которых сказано: «выражая скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между» Россией и Украиной; заявляя, что главная цель ООН — «в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров», Генассамблея «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира» между Украиной и Россией.

За два дня до голосования Госсекретарь США Марко Рубио призвал все страны ООН поддержать проект и таким образом «наметить путь к миру». По его оценке, эта «простая историческая резолюция» даст «реальный импульс» урегулированию. «Нам необходима резолюция, которая обозначила бы приверженность всех государств-членов тому, чтобы положить конец войне, — заявила, представляя американский проект, представитель США при ООН Дороти Ши. — <…> Это простое историческое заявление Генеральной ассамблеи, которое обращено в будущее, а не в прошлое. Резолюция сфокусирована на одной простой идее: прекратить войну». Постпред также сказала, что поддержать украинскую резолюцию Штаты не смогут, и попросила снять ее с голосования.

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Дональд Трамп

К американскому документу в качестве соавторов присоединились Албания, Аргентина, Венгрия, Грузия, Израиль и Северная Македония. Как пояснил накануне глава венгерского МИДа Петер Сийярто, «причина [такого решения] проста: провоенные либеральные европейские лидеры разжигают конфликт в течение трех лет, а промирный Дональд Трамп делает огромные шаги к его прекращению». Грузия свое присоединение объяснила так: «То, что произошло в Украине, печально и очень тяжело, но очевидно, что все это должно закончиться, — заявил журналистам генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе (цитата по Interpressnews). — Президент США делает все, чтобы соглашение было достигнуто, и, конечно, мы поддержали эту резолюцию».

Почему в итоге США воздержались от голосования

К американскому проекту предложили четыре поправки. Одна из них принадлежит России — к фразе «незамедлительно прекратить конфликт» она предложила добавить слова «в том числе путем устранения его коренных причин». Постпред России при ООН Василий Небензя, представляя поправку, назвал американский проект «шагом в правильном направлении». «С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманиям, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровнях, мы внесли в него поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса, о чем, кстати, неоднократно говорил президент Трамп, и что способствовало бы его устойчивому урегулированию, как это предлагают в своем тексте США», — сказал он.

Три другие поправки представили 24 европейские страны — они предложили заменить слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину»; добавить пункт, который подтверждал бы приверженность членов ООН «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды»; заменить слова «прочный мир между Украиной и Российской Федерацией» на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».

Представляя поправки, постпред Франции при ООН Николя де Ривьер сказал, что европейские страны не могут поддержать американский проект в его первоначальном виде. «Эти три поправки напоминают о том, что в этом конфликте есть государство-агрессор и государство, подвергшееся агрессии», — обосновал он предложенные изменения.

В итоге российская поправка не прошла — против нее проголосовала 71 страна (31 выступила за, 59 воздержалось). Все европейские поправки были одобрены — за каждую из них выступило 60, 79 и 83 страны соответственно. США проголосовали против всех четырех поправок.

В итоге за американскую резолюцию с учетом европейских предложений проголосовало 93 страны, 8 высказались против (в их числе Россия), 73 — воздержались (в их числе автор изначального проекта США).

Решение голосовать против американского проекта Небензя объяснил тем, что с поправками «его суть оказалась полностью извращена». «Вместо призыва к миру, который изначально задумывали наши американские коллеги, перед нами оказалась очередная антироссийская «бумажка», искажающая правду и создающая нереалистичные ожидания и представления о позиции международного сообщества в отношении путей урегулирования украинского кризиса», — заявил он. США свое решение воздержаться объяснять не стали.

По словам источников Reuters, США хотели представить свой документ на заседании Совета безопасности и запрашивали поставить его в расписании до встречи Генассамблеи — это решение зависело от председателя Совбеза, чьи функции в феврале выполняет Китай. Если бы Совет безопасности одобрил американский проект, отмечает агентство, это «дало бы США и России основания утверждать, что необходимости в заседании Генассамблеи или голосовании по резолюции Украины и Европы нет».

Ключевые резолюции по Украине в ООН принимают в рамках 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи. Чрезвычайную спецсессию ГА созывает, если из-за разногласий постоянных членов Совбеза этот орган «оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности». 11-ю спецсессию созвали 28 февраля 2022 года после того, как Россия воспользовалась правом вето на заседаниях Совбеза по Украине. Такое решение принял сам Совбез — в случае со спецсессией достаточно девяти голосов любых членов СБ; и хотя Россия выступила против, ее вето на этот раз не сработало. Спецессия ГА ООН продолжалась до февраля 2023 года и за это время приняла шесть резолюций.

  • 2 марта 2022 года — резолюция ES-11/1, в которой осуждается заявление Москвы «о проведении «специальной военной операции» на Украине» и содержится требование «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести российские войска с территории соседнего государства. За — 141 страна, против — 5, воздержалось — 35.
  • 24 марта 2022 года — резолюция ES-11/2 с повторным призывом. За — 140 стран, против — 5, воздержалось — 38.
  • 7 апреля 2022 года — резолюция ES-11/3, которой приостанавливается участие России в Совете ООН по правам человека. За — 93 страны, против — 24, воздержалось — 58.
  • 12 октября 2022 года — резолюция ES-11/4, где осуждаются референдумы в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях и «попытка [их] незаконной аннексии». За — 143 страны, против — 5, воздержалось — 35.
  • 14 ноября 2022 года — резолюция ES-11/5, в которой говорится, что Россия «должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права на Украине или против Украины». За — 94 страны, против — 14, воздержалось — 73.
  • 23 февраля 2023 года — резолюция ES-11/6, в которой содержатся призыв к дипломатическому решению конфликта и требование вывести российские войска. За — 141 страна, против — 7, воздержалось — 32.

В феврале 2025 года Украина запросила 11-ю сессию возобновить.

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