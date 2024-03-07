Tagesschau оценила объем поставок СПГ из России в Европу

Объем поставок СПГ из России в ЕС или транзитом через него составляет €12 млрд в год, пишет Tagesschau. Хотя страны ЕС уже обязывались отказаться от российского газа, под санкции он все еще не попал, и поставки только растут

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Объем поставок СПГ из России в Европу или транзитом через европейские страны в стоимостном выражении составляет примерно €12 млрд в год, несмотря на масштабные западные санкции, передала 7 марта Tagesschau, новостная служба сообщества немецких телевещателей ARD.

По подсчетам журналистов, минимальная стоимость каждого груза СПГ на танкере составляет €30 млн. Российский СПГ, по данным ARD Monitor, на которые ссылается Tagesschau, направляется в бельгийский порт Зебрюгге, во французский Монтуар-де-Бретань и в Бильбао в Испании, где расположены СПГ-терминалы.

Газ из России доставляется на газовозах Yamalmax ледового класса Arc7. Судно может самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 м. Вместимость составляет 172,6 тыс. куб. м. Топливом для силовой установки является отпарной СПГ, то есть сам груз танкера. При фрахтовке это самый дешевый вариант. Газовоз может круглогодично следовать по Северному морскому пути в западном от Сабетты (поселок на Ямале с заводом СПГ и портом) направлении и на протяжении шести месяцев (с июля по декабрь) — в восточном. До появления этих судов в 2017 году навигация по Севморпути ограничивалась четырьмя месяцами, причем суда могли ходить только в сопровождении ледокола.

23 февраля ЕС принял 13-й пакет санкций против России, но в него так и не были включены поставки российского газа, как трубного, так и СПГ. В частности, от санкций в этой нише воздерживается правительство ФРГ, аргументируя решение «напряженной ситуацией с поставками».

4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что директива ЕС о поэтапном запрете поставок российского СПГ может быть введена в действие в апреле. «Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», — уточнила она.

Согласно программе RePowerEU все страны ЕС к 2027 году обязаны целиком отказаться от российского газа. Но некоторые члены ЕС, например Венгрия, уже заключили новые контракты на дополнительные поставки российского газа, передает Tagesschau.

Георг Захманн, эксперт по энергетике из аналитического центра Bruegel, в разговоре с Tagesschau заявил, что Европа уже может отказаться от импорта СПГ из России. По его подсчетам, в Бельгии на долю российского СПГ сейчас приходится 11% от общего объема потребления, во Франции — 13%, а в Испании — 25%. «Сейчас на мировом рынке снова есть хорошее предложение СПГ», — утверждает Захманн. «Цены значительно упали, и если бы в Европе перестали покупать российский СПГ, порты с такой же импортной инфраструктурой могли бы импортировать другой СПГ», — предлагает он.

Сейчас газ в Европу поставляется из России только через Украину и «Турецкий поток». Около 15% количества, потребляемого в ЕС, по-прежнему поступает из России, по подсчетам Tagesschau. До февраля 2022 года доля российского газа составляла примерно 45–50%. Поставки через ГИС «Сохрановка» транзитом через Украину не ведутся с весны 2022 года, поскольку Киев отклоняет запрос на прокачку газа по магистрали «Союз». Экспорт идет только через ГИС «Суджа». Газопровод Ямал — Европа мощностью 32,9 млрд куб. м в год, который проходит через Белоруссию и Польшу, выведен из эксплуатации с мая 2022 года, когда Варшава разорвала соответствующее соглашение. В сентябре 2022 года три нитки из четырех на двух газовых магистралях «Северный поток-1» и «Северный поток-2» (проектная мощность по 55 млрд куб. м в год, но второй газопровод так и не был запущен) повреждены при диверсии. К расследованиям, которые проводят Германия, Дания и Швеция, Россию не допустили.

В ноябре 2023 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что введение американских санкций в отношении проекта «Арктик СПГ-2» (проектная мощность составляет 19,8 млн т СПГ в год) может свидетельствовать, что США как один из ведущих экспортеров этой продукции стремятся сохранить высокие цены на рынке.

Москва считает западные санкции незаконными. На Западе недовольны тем, что санкции против России не работают так, как предполагалось, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.