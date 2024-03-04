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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС заявили о планах отказа от транзита российского газа через Украину

Еврокомиссар Симпсон: ЕС откажется от транзита газа через Украину с 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Евросоюз откажется от украинского транзита газа из России с 2025 года. Вместе с этим еврокомиссар не исключила продолжения закупок российского СПГ
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз планирует отказаться от транзита российского газа по территории Украины с 2025 года, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон по итогам заседания Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике.

«Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа c Россией, но мы сфокусированы на поддержке Украины и на том, как лучше использовать украинскую газотранспортную системы и газохранилища в будущем, чтобы интегрировать их в европейский рынок», — сказала она.

Симсон отметила, что доля России в поставках газа в ЕС в 2023 году снизилась с 22% до 15%: в прошлом году через Украину в Евросоюз было поставлено 14 млрд куб. м российского газа, еще 18 млрд куб. м — в виде СПГ. «Конечно, самой эффективной мерой, чтобы избавиться от российского газа, стало бы распространение санкций на поставки СПГ и всего трубопроводного газа из России. Но пока этому нет единогласной поддержки со стороны глав государств ЕС», — добавила еврокомиссар.

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. По условиям соглашения, за это время российская компания должна прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.

Ранее 4 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова продлить транзит российского газа, но при условии соответствующего запроса со стороны европейских стран. Вместе с тем он исключил прямые переговоры с Москвой.

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Политика
Фото:РИА Новости

Весной 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС преодолел зависимость от российских нефти и газа. По ее оценке, за восемь месяцев Россия сократила экспорт газа в Европу на 80%. Независимой от российского газа стала и Германия, утверждал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко еще в прошлом году сообщил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта. В «Нафтогазе» ранее также заявляли, что откажутся продлевать договор о транзите российского газа.

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Москва, в то же время, не исключала возможность продления договора. Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в конце января заявил, что решение о транзите через Украину, вероятно, удастся найти. «Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении [транзита], поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит [через Украину]», — сказал он. В Кремле предупреждали об изменении всех логистических цепочек в случае отказа Украины от транзита российского газа.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз транзит газа Украина санкции Россия российский газ
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