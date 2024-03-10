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Военная операция на Украине ,  
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На Украине запланировали одобрить мобилизацию заключенных и осужденных

Министр юстиции: в Раду скоро внесут законопроект о мобилизации заключенных
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр юстиции Украины рассказал, что в Раду на следующей неделе внесут законопроект о призыве в армию осужденных и заключенных. Совершивших преступления против государства или при исполнении воинского долга не будут призывать
Фото: Liesa Johannssen / Reuters
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

На следующей неделе в Верховную Раду Украины внесут законопроект о мобилизации осужденных и заключенных, сообщил министр юстиции страны Денис Малюська, передает «Страна.ua». Сейчас эти категории граждан не подпадают под мобилизацию, даже если человек уже находится на свободе.

«Я думаю, что на следующей неделе законопроект будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором тоже. Я ожидаю, что это будет весной, не позже», — сказал министр.

По словам Малюськи, тысячи заключенных и осужденных готовых стать военнослужащими. Он пояснил, что не попадут под мобилизацию те, кто нарушал военную дисциплину, совершил преступления во время исполнения воинского долга или против государства, это была просьба военных. Он добавил, что из таких военнослужащих, вероятно, будут формировать отдельные отряды, поскольку не все военные командиры готовы брать этих граждан в свои подразделения.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В начале марта Малюська рассказал, что на фронт могут отправить тех, кто был осужден за коррупционные преступления или за нарушение ПДД. По его словам, речь идет не менее чем о 50 тыс. человек. Министр говорил, что также отмечался интерес к осужденным за тяжкие преступления, но в Минюсте выступили против отправки на фронт осужденных за отдельные категории преступлений.

В России с июня прошлого года разрешено призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Это не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.).

Осужденные принимали участие в боевых действиях на Украине в составе ЧВК «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин в мае прошлого года говорил, что компания завербовала 50 тыс. заключенных, из которых погибло около 20%. Заключенные заключали контракты на полгода, после чего получали помилование.

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Украина мобилизация Заключенные осужденные
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