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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве предложили мобилизовать осужденных за коррупцию и нарушения ПДД

Минюст Украины выступил за отправку на фронт коррупционеров и нарушителей ПДД
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Минюста Украины допустил отправку на фронт осужденных за коррупцию и нарушения ПДД. Ведомство подготовило поправки в законодательство, которое не предусматривает военный учет лиц, отбывших наказание за эти преступления.
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Осужденных за коррупционные преступления и нарушения правил дорожного движения (ПДД) можно отправить на фронт, заявил в интервью «РБК-Украина» глава Минюста Украины Денис Малюська.

В январе 2023 года ведомство подготовило поправки в законодательство, которые позволяют мобилизовывать осужденных. Малюська отметил, что в первую очередь речь идет о тех, кто отбыл наказание и теперь не подлежит военному учету. «Только во время военного положения Верховная Рада адаптировала к реалиям значительную часть военного законодательства. Эту норму пока не успели. Я убежден, что армия в нынешних условиях может принимать многих, если не всех», — заявил глава Минюста.

По его словам, отправлять на фронт можно и тех, кто был осужден за коррупционные преступления. Малюська отметил, что такие люди «часто патриоты, просто патриотизм своеобразен, и они жадны». Также, добавил он, власти могут разрешить мобилизацию для нарушителей ПДД.

«Если кто-то едет на желтый свет и ничего не случилось, ему за это будет максимум штраф. А если кто-то едет на желтый и ему не повезло, едет машина со стороны, врезается и вредит другим — получит приговор и судимость <...>. С этой точки зрения я не вижу никакой общественной опасности в том, чтобы тех же «ДТПшников» мобилизовать и отправить воевать. Они такие же граждане, как и мы», — считает Малюська, добавив, что «это не наказание, а исполнение всеобщей обязанности каждого гражданина защищать свое государство».

Глава Минюста также заявил о наличии ряда военных командиров, готовых брать на службу осужденных за ненасильственные преступления. «Мы только говорим о том, чтобы предоставить право ТЦК [территориальным центрам комплектования] таких людей забирать. Будут забирать и смотреть — кто подходит, кто не подходит, это уже ТЦК должен решать», — объяснил он.

С начала военной операции отмечался интерес к осужденным за тяжкие преступления, рассказал Малюська. В Минюсте выступили против отправки на фронт осужденных за отдельные категории преступлений.

Верховная рада одобрила ужесточение мобилизации
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

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Ранее Малюська допускал возможность мобилизации не менее 50 тыс. осужденных.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 года на 90 суток, после чего неоднократно продлевалась. В декабре 2023 года глава государства Владимир Зеленский сообщал о просьбе военных дополнительно отправить на фронт еще 500 тыс. человек. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что военное командование не передавало властям просьбу о мобилизации с указанием конкретного числа подлежащих призыву.

Позднее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий мобилизацию. В частности, документ предлагает введение электронных повесток и ограничений в случае неявки, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Советник Минобороны Украины по вопросам набора призывников Алексей Бежевец 4 марта допустил «трагедию» для ВСУ в случае нехватки не только вооружений, но и людей. Он призвал украинцев призывного возраста понять, что сейчас «не время сидеть дома».

Власти России заявляют о готовности к переговорам с Украиной, но с учетом сложившихся «на земле» реалий, что прямо противоречит условиям Киева для диалога. В Москве неоднократно заявляли, что считают дипломатическое урегулирование предпочтительным вариантом.

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Юлия Овчинникова
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