В Киеве предложили мобилизовать осужденных за коррупцию и нарушения ПДД

Глава Минюста Украины допустил отправку на фронт осужденных за коррупцию и нарушения ПДД. Ведомство подготовило поправки в законодательство, которое не предусматривает военный учет лиц, отбывших наказание за эти преступления.

Фото: Инна Вареница / Reuters

Осужденных за коррупционные преступления и нарушения правил дорожного движения (ПДД) можно отправить на фронт, заявил в интервью «РБК-Украина» глава Минюста Украины Денис Малюська.

В январе 2023 года ведомство подготовило поправки в законодательство, которые позволяют мобилизовывать осужденных. Малюська отметил, что в первую очередь речь идет о тех, кто отбыл наказание и теперь не подлежит военному учету. «Только во время военного положения Верховная Рада адаптировала к реалиям значительную часть военного законодательства. Эту норму пока не успели. Я убежден, что армия в нынешних условиях может принимать многих, если не всех», — заявил глава Минюста.

По его словам, отправлять на фронт можно и тех, кто был осужден за коррупционные преступления. Малюська отметил, что такие люди «часто патриоты, просто патриотизм своеобразен, и они жадны». Также, добавил он, власти могут разрешить мобилизацию для нарушителей ПДД.

«Если кто-то едет на желтый свет и ничего не случилось, ему за это будет максимум штраф. А если кто-то едет на желтый и ему не повезло, едет машина со стороны, врезается и вредит другим — получит приговор и судимость <...>. С этой точки зрения я не вижу никакой общественной опасности в том, чтобы тех же «ДТПшников» мобилизовать и отправить воевать. Они такие же граждане, как и мы», — считает Малюська, добавив, что «это не наказание, а исполнение всеобщей обязанности каждого гражданина защищать свое государство».

Глава Минюста также заявил о наличии ряда военных командиров, готовых брать на службу осужденных за ненасильственные преступления. «Мы только говорим о том, чтобы предоставить право ТЦК [территориальным центрам комплектования] таких людей забирать. Будут забирать и смотреть — кто подходит, кто не подходит, это уже ТЦК должен решать», — объяснил он.

С начала военной операции отмечался интерес к осужденным за тяжкие преступления, рассказал Малюська. В Минюсте выступили против отправки на фронт осужденных за отдельные категории преступлений.

Ранее Малюська допускал возможность мобилизации не менее 50 тыс. осужденных.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 года на 90 суток, после чего неоднократно продлевалась. В декабре 2023 года глава государства Владимир Зеленский сообщал о просьбе военных дополнительно отправить на фронт еще 500 тыс. человек. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что военное командование не передавало властям просьбу о мобилизации с указанием конкретного числа подлежащих призыву.

Позднее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий мобилизацию. В частности, документ предлагает введение электронных повесток и ограничений в случае неявки, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Советник Минобороны Украины по вопросам набора призывников Алексей Бежевец 4 марта допустил «трагедию» для ВСУ в случае нехватки не только вооружений, но и людей. Он призвал украинцев призывного возраста понять, что сейчас «не время сидеть дома».

Власти России заявляют о готовности к переговорам с Украиной, но с учетом сложившихся «на земле» реалий, что прямо противоречит условиям Киева для диалога. В Москве неоднократно заявляли, что считают дипломатическое урегулирование предпочтительным вариантом.