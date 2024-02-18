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Военная операция на Украине ,  
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Минюст Украины предложил выдать заключенным оружие или лопаты

Министр юстиции Украины Малюсько призвал выдать заключенным оружие или лопаты
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские осужденные не могут мобилизоваться даже добровольно, правила хотят ослабить в новом законе, но Минюст выступает за обязательный призыв среди заключенных. Министр пояснил: они могут хотя бы заниматься строительством
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

На Украине «можно спокойно» мобилизовать не менее 50 тыс. осужденных, ведь сложно понять, какую опасность будут представлять приговоренные за нарушение правил дорожного движения или коррупцию. Об этом заявил украинский министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».

Он указал: в мобилизации оказались не задействованы две значительные категории украинцев: заключенные и «те, кто не за решеткой, а давно на свободе, а возможно даже за решеткой и не были, но когда-то получили приговор». Граждане из этих категорий «на улице, они гуляют, они работают», продолжил он, но по «не совсем понятным мне мотивам» не подпадают под мобилизацию.

«Они из автомата убивать своих собратьев точно не будут. Более того, следует понимать, что в армии сейчас [нужно] не только защищать Родину с оружием в руках. Нужно много чего делать, помогая тем, кто защищает Родину, в том числе строить инфраструктурно разные вещи. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», — предложил Малюська (цитата по ТАСС).

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Фото: Chris McGrath / Getty Images

Сейчас осужденные на Украине не могут быть мобилизованы даже по собственному желанию. Верховная рада приняла в первом чтении новый законопроект о мобилизации, документ, среди прочего, предполагает добровольную мобилизацию людей с погашенной судимостью за исключением нескольких статей: мародерство, геноцид, насилие над гражданскими в зоне боевых действий и др.

Однако Минюст Украины выступает за более радикальный подход, подчеркивая, что служба в армии — не право, а обязанность. «Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина — защищать государство», — говорил министр в середине февраля.

МИД Украины месяц назад предупреждал о готовности солдат воевать лопатами, если западные поставки вооружений завершатся.

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