Канада запретила импорт алюминия и стали из России

Канада запретила ввоз необработанного алюминия и готовых изделий из него, железа, полуфабрикатов и готовой стальной продукции. Сталь и алюминий из России уже находятся под американскими и европейскими ограничениями

Канада с 10 марта ввела эмбарго на поставки алюминия и стали из России, об этом сообщается на сайте канадского правительства.

«Канада запретила импорт всех российских алюминиевых изделий, таких как необработанный алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода, изготовленные из алюминия», — сказано в сообщении.

Запрещена к ввозу и продукция из стали: железо, нелегированная (углеродистая) сталь, полуфабрикаты и готовые изделия, например, трубы.

Российские сталь и алюминий находятся под ограничениями и со стороны других стран Запада. США в своем санкционном пакете, приуроченном к годовщине спецоперации на Украине, с 10 марта ввели 200%-ую пошлину на ввоз алюминиевых изделий из России, а с 10 апреля такая же по размеру пошлина будет касаться изделий, которые произведены из российского сырья. Bloomberg в октябре прошлого года писал, что в Вашингтоне рассматривали вариант полного запрета импорта алюминия из России.

ЕС ввел запрет на поставки продукции из российских стали и железа еще в марте прошлого года. Тогда под эмбарго попали формы и профили из чугуна и нелегированной стали; оловянная продукция; различные виды стальных листов; изделия из арматуры и проволоки; сварные и бесшовные трубы.

В октябре 2022-го союз расширил перечень стальной продукции, запрещенной к ввозу: в список добавились стальной сляб (используется для производства плоского проката) и квадратная заготовка (применяется для выпуска арматуры). Однако эмбарго на них начнет действовать только в 2024 году.

Россия считает введенные против нее санкции незаконными. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в декабре прошлого года отмечал, что экономика страны выдержала уже несколько волн ограничений и не показала столь сильного падения, какое ей предрекали за рубежом.