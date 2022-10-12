Bloomberg узнал об обсуждении в США запрета импорта российского алюминия

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на российский алюминий, которое долгое время был защищен от санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Белый дом рассматривает три варианта действий:

полный запрет на импорт алюминия из России;

повышение тарифов до такого уровня, что дальнейший импорт станет нерентабелен;

введение санкций в отношении российской компании «Русал».

РБК направил запрос представителю UC Rusal.

Акции «Русала» на Мосбирже упали почти на 5%.

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