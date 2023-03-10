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В Грузии заметили прибывших с Украины «бойцов» — сторонников Саакашвили

Вольский: в Грузию с Украины прибыли подталкивающие к революции сторонники Саакашвили
По словам вице-спикера грузинского парламента, сторонники экс-президента прибыли в Грузию и намерены использовать «молодежную энергию», чтобы не убрать «революционный процесс» из повестки дня
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли из Украину в Грузию, для того чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию. Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. Он назвал их бойцами.

По его словам, прибывшие сторонники экс-президента действуют вместе с главой оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леваном Хабеишвили. Саакашвили является основателем этой партии.

«Эти бойцы постараются, использовав эту молодежную энергию, чтобы попытаться не убрать этот революционный процесс из повестки дня», — заявил журналистам Вольский.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд — с 2004 по 2013 год. После окончания полномочий в Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.

Тогда Саакашвили уехал на Украину, где стал председателем Одесской областной государственной администрации и советником на тот момент президента Украины Петра Порошенко. Порошенко дал Саакашвили украинское гражданство, из-за чего тот отказался от грузинского.

В 2017-м Порошенко лишил Саакашвили украинского паспорта, а в феврале 2018-го политик был депортирован из страны. В 2021 году он вернулся в Грузию и был задержан. В настоящее время находится в тюрьме в Тбилиси.

Протесты в Тбилиси продолжаются уже несколько дней, после того как 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния» — он предполагает, что если юридические лица и СМИ получают свыше 20% доходов из-за рубежа, то им должен быть присвоен статус агентов иностранного влияния.

Оппозиция критиковала законопроект, называя его похожим на российское законодательство об иностранных агентах. Инициативу также раскритиковали представители США и Европейского союза.

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9 марта, после нескольких дней многотысячных протестов, «Грузинская мечта» объявила, что откажется от дальнейшего рассмотрения законов, а вечером стало известно об освобождении всех задержанных по административным нарушениям участников митингов. После этого оппозиция провела вечерний митинг, который прошел уже мирно. Но в ходе него часть участников потребовали отставки правительства страны.

10 мая «Грузинская мечта» проголосовала против принятия законопроекта об иностранных агентах.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Грузия Михаил Саакашвили протесты Военная операция на Украине
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