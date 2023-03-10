Лавров сравнил протесты в Грузии с Майданом

Глава МИД Лавров о протестах в Грузии: очень похоже на киевский Майдан

Рассмотрение законопроекта об иностранных агентах вызвало массовые протесты в Грузии и критику на Западе. 10 марта правящая партия «Грузинская мечта» проголосовала против принятия документа

Фото: Георгий Абашвили / РБК

Законопроект об иностранных агентах, вызвавший протесты в Грузии, стал поводом для попытки силовой смены власти в стране, а события в Тбилиси похожи на киевский Майдан, заявил в эфире «Первого канала» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — сказал он (цитата по ТАСС).

В конце прошлого года движение «Сила народа» (ее участники вышли из правящей «Грузинской мечты», но входят в парламентское большинство) разработали два законопроекта об иноагентах: первый касается присвоения соответствующего статуса для НКО и СМИ, получающих больше 20% дохода из-за рубежа, второй предусматривает признание иноагентами физлиц, а также более широкий круг юрлиц.

Первый законопроект, получивший название «О прозрачности иностранного влияния», был принят в первом чтении грузинским парламентом 7 марта. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси и критику со стороны США и ЕС. Госдеп называл проект закона «вдохновленным Кремлем» и угрожающим евроатлантическому будущему Грузии.

10 марта «Грузинская мечта» на заседании парламента проголосовала против принятия этого законопроекта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в случае принятия закон об иноагентах ограничил бы «влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь» Грузии, а в связи с отзывом законопроекта страна «лишилась шанса на суверенитет». «Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединенным Штатам», — считает Володин.