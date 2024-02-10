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Белый дом назвал политически мотивированным доклад о Байдене и его памяти

Камала Харрис сочла доклад о плохой памяти Байдена политически мотивированным

Доклад спецпрокурора Роберта Хура, в котором президент США Джо Байден назван «пожилым человеком с плохой памятью», — политически мотивирован, заявила вице-президент Камала Харрис, передает Reuters.

«То, как поведение президента было охарактеризовано в этом докладе, не могло быть более неверным с точки зрения фактов и явно политически мотивированным», — сказала он.

Представитель юрконсульства Белого дома Ян Сэмс согласился с позицией Харрис и предположил, что республиканец Хур «мог находиться под влиянием политики».

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В докладе Хура говорилось, что главе государства не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, а сам Байден был описан как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью». Президент в ответ заявил, что с его памятью все в порядке и что за время пребывания на посту главы государства он «поставил эту страну на ноги».

В отчете прокурора утверждалось, что американский лидер во время общения со следователями не мог вспомнить несколько моментов — в частности, когда он занимал должность вице-президента (2009–2017) и когда умер его старший сын Бо (он скончался от рака в мае 2015 года).

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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