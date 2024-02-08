Байден перепутал Меркель с умершим в 2017 году канцлером Гельмутом Колем

Байден перепутал Меркель с умершим в 2017 году Гельмутом Колем

Ангела Меркель и Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден рассказал о встрече с канцлером Германии в 2021 году, назвав его Гельмутом Колем, который умер в июне 2017 года, сообщает Bloomberg.

В 2021 году правительство Германии возглавляла Ангела Меркель.

Инцидент произошел накануне, 7 февраля. Байден выступал на Манхэттене на мероприятии по сбору средств и привел историю из 2021 года.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек выломали двери британского парламента...» — рассказал президент.

Он повторил историю дважды и оба раза назвал канцлером Гельмута Коля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее. «Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом», — написала она в телеграм-канале.

Президент США не раз допускал оговорки в своих выступлениях.

В июне 2023 года Байден перепутал должность индийского премьера Нарендры Моди и назвал его президентом. В 2021 году он оговорился, перепутав своих предшественников — экс-президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа.