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Байден перепутал Меркель с умершим в 2017 году Гельмутом Колем

Байден перепутал Меркель с умершим в 2017 году канцлером Гельмутом Колем
Ангела Меркель и Джо Байден
Ангела Меркель и Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден рассказал о встрече с канцлером Германии в 2021 году, назвав его Гельмутом Колем, который умер в июне 2017 года, сообщает Bloomberg.

В 2021 году правительство Германии возглавляла Ангела Меркель.

Инцидент произошел накануне, 7 февраля. Байден выступал на Манхэттене на мероприятии по сбору средств и привел историю из 2021 года.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек выломали двери британского парламента...» — рассказал президент.

Он повторил историю дважды и оба раза назвал канцлером Гельмута Коля.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее. «Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом», — написала она в телеграм-канале.

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Президент США не раз допускал оговорки в своих выступлениях.

В июне 2023 года Байден перепутал должность индийского премьера Нарендры Моди и назвал его президентом. В 2021 году он оговорился, перепутав своих предшественников — экс-президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа.

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Гельмут Коль Ангела Меркель Джо Байден США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Ангела Меркель фото

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
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