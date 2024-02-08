Байден перепутал Меркель с умершим в 2017 году Гельмутом Колем
Президент США Джо Байден рассказал о встрече с канцлером Германии в 2021 году, назвав его Гельмутом Колем, который умер в июне 2017 года, сообщает Bloomberg.
В 2021 году правительство Германии возглавляла Ангела Меркель.
Инцидент произошел накануне, 7 февраля. Байден выступал на Манхэттене на мероприятии по сбору средств и привел историю из 2021 года.
«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек выломали двери британского парламента...» — рассказал президент.
Он повторил историю дважды и оба раза назвал канцлером Гельмута Коля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее. «Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом», — написала она в телеграм-канале.
Президент США не раз допускал оговорки в своих выступлениях.
В июне 2023 года Байден перепутал должность индийского премьера Нарендры Моди и назвал его президентом. В 2021 году он оговорился, перепутав своих предшественников — экс-президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа.
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