Байден рассказал о недавней встрече с умершим 30 лет назад Миттерраном
Президент США Джо Байден заявил, что, недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. С таким утверждением глава государства выступил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, передает Fox News.
Канал показал кадры с Байденом, где тот говорит: «Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?».
Как отмечает Fox News, речь шла о встрече на саммите G7 в Великобритании, на котором присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Франсуа Миттерран был президентом Франции в 1981-1995 годах. Он умер 8 января 1996 года, прожив 236 дней после ухода с поста. Вскоре после вступления в должность у политика обнаружили рак простаты, однако Миттерран скрывал этот факт почти 14 лет.
Президента похоронили на кладбище в городе Жарнак на юго-западе Франции, где он родился.
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