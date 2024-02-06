 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Байден рассказал о недавней встрече с умершим 30 лет назад Миттерраном

Байден рассказал о недавней встрече с умершим 30 лет назад президентом Франции

Президент США Джо Байден заявил, что, недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. С таким утверждением глава государства выступил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, передает Fox News.

Канал показал кадры с Байденом, где тот говорит: «Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?».

Как отмечает Fox News, речь шла о встрече на саммите G7 в Великобритании, на котором присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Politico узнало о нецензурных эпитетах Байдена в адрес Нетаньяху
Политика
Джо Байден

Франсуа Миттерран был президентом Франции в 1981-1995 годах. Он умер 8 января 1996 года, прожив 236 дней после ухода с поста. Вскоре после вступления в должность у политика обнаружили рак простаты, однако Миттерран скрывал этот факт почти 14 лет.

Президента похоронили на кладбище в городе Жарнак на юго-западе Франции, где он родился.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Персоны
Джо Байден США Франция встреча Эмманюэль Макрон
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Украинский дипломат призвал Шольца не звать Путина на пиво, но поговорить
Политика
Байден пошутил о коде, с помощью которого можно «взорвать мир»
Политика
Путин на встрече с принцем Омана пошутил о желании Костина стать султаном
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 05 фев, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 05 фев, 17:24
Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин в Белгородской области Политика, 06:31
Австралия пообещала бороться за приговоренного в Китае к казни писателя Политика, 06:25
Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 пункта управления ВСУ Политика, 06:21
Неизвестный подкинул сумку на территорию генконсульства России в Сиднее Политика, 05:56
МИД заявил о росте интереса к Севморпути на фоне конфликта в Красном море Политика, 05:52
Кандидат в президенты США попросила о госзащите из-за угроз в свой адрес Политика, 05:35
Франция пообещала поставить Украине вооружения «последнего поколения» Политика, 05:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Байден рассказал о недавней встрече с умершим 30 лет назад Миттерраном Политика, 04:58
Хинштейн заявил, что о полном запрете VPN в России «речь пока не идет» Политика, 04:51
Минобороны сообщило, что 25% призывников не проходят медкомиссию Политика, 04:37
Шольц заявил, что конца конфликта на Украине «не видно» Политика, 04:30
«Коммерсантъ» узнал, когда Путин выступит с посланием к парламенту Политика, 04:03
Белый дом заявил, что Байден наложит вето на помощь Израилю без Украины Политика, 03:50
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 03:30