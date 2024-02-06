Байден рассказал о недавней встрече с умершим 30 лет назад президентом Франции

Байден рассказал о недавней встрече с умершим 30 лет назад Миттерраном

Президент США Джо Байден заявил, что, недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. С таким утверждением глава государства выступил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, передает Fox News.

Канал показал кадры с Байденом, где тот говорит: «Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?».

Как отмечает Fox News, речь шла о встрече на саммите G7 в Великобритании, на котором присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Франсуа Миттерран был президентом Франции в 1981-1995 годах. Он умер 8 января 1996 года, прожив 236 дней после ухода с поста. Вскоре после вступления в должность у политика обнаружили рак простаты, однако Миттерран скрывал этот факт почти 14 лет.

Президента похоронили на кладбище в городе Жарнак на юго-западе Франции, где он родился.