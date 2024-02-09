Байден отверг критику своей памяти и перепутал должность главы Египта
Президент США Джо Байден выступил перед журналистами после публикации доклада спецпрокурора Роберта Хура, в котором говорилось, что главе государства не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.
В докладе Байдена назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». Когда у президента поинтересовались, как он относится к этому определению, тот заявил: «Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги».
В то же время через несколько минут, говоря о конфликте Израиля и ХАМАС и гуманитарной ситуации в Газе, Байден по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси «президентом Мексики». «Думаю, как вы знаете, изначально президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я поговорил с ним и убедил открыть их», — сказал он (помощь в Газу доставляют через КПП «Рафах» на границе с Египтом). Также, по словам Байдена, он «уговорил Биби [прозвище премьера Израиля Биньямина Нетаньяху]» открыть посты с израильской стороны.
Один из журналистов спросил, насколько серьезны проблемы с памятью у Байдена и способен ли он исполнять обязанности президента. «Моя память настолько плоха, что я позволил вам говорить», — сказал он в ответ. «С моей памятью все хорошо. Моя память... Посмотрите, чего я добился за время президентства», — добавил Байден.
В отчете прокурора утверждалось, что Байден во время общения со следователями не мог вспомнить несколько моментов, в частности — когда он занимал должность вице-президента (2009-2017), и когда умер его старший сын Бо (он скончался от рака в мае 2015 года). «Как он посмел поднять эту тему?», — возмутился президент США. Он подчеркнул, что помнит каждый день со дня смерти его сына и не нуждается в том, чтобы ему об этом напоминали.
Секретные документы были найдены в январе 2023 года нашли на складе в гараже, а также в одной из комнат дома Байдена в Делавэре. Среди бумаг оказались доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Согласно закону, все документы президента и вице-президента должны быть переданы в Национальный архив.
Расследование по этому делу длилось год; 8 февраля спецпрокурор Роберт Хур представил отчет, где говорилось, что действия Байдена «представляли серьезную угрозу национальной безопасности», но «никаких уголовных обвинений в этом вопросе нет». Решение спецпрокурора вызвало резкую реакцию республиканцев в сенате, которые напомнили об аналогичном деле в отношении экс-президента Дональда Трампа, которому, в отличие от Байдена, предъявлено несколько обвинений.
Байден возложил ответственность за ненадлежащее обращение с документами на членов своей команды.
Байдену 81 год, а Трампу — 77. Оба собираются участвовать в выборах президента осенью.
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