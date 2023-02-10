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В ООН выразили Киеву обеспокоенность из-за видео с расстрелом пленных

Управление комиссара ООН: выражаем обеспокоенность Киеву из-за обращения с пленными
На появившемся в Сети видео предположительно украинские военные расстреливают российских пленных. СК России будет расследовать инцидент. В ООН заявили, что видели ролик и считают его подлинным
Марта Уртадо
Марта Уртадо (Фото: Elma Okic / UN Photo)

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает подлинной видеозапись расстрела российских пленных украинскими военными, заявила ТАСС официальный представитель организации Марта Уртадо.

Она добавила, что УВКПЧ выразило Минобороны Украины обеспокоенность в связи с жестоким обращением с российскими военнопленными, «включая предполагаемые убийства».

РБК направил запрос в УВКПЧ.

Ролик появился в интернете в начале февраля. Следственный комитет России заявил, что на видео «украинские националисты расстреливают в упор из автоматического оружия предположительно троих российских военнопленных». Ведомство будет расследовать случившееся.

В российском МИДе возложили ответственность за расстрел на «западных кураторов Киева», которые «вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства». В ведомстве назвали постыдной реакцию международных организаций на произошедшее.

«Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами», — говорилось в заявлении министерства.

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В ноябре прошлого года в интернете появилось видео, на которых пулеметчик с желтой повязкой на рукаве целится в сторону здания, откуда выходят люди в военной форме, похожей на российскую, и ложатся на землю. В конце видео кто-то выбегает из-за угла здания, кадр начинает трястись, и ролик обрывается. На втором ролике, снятом с дрона в месте, схожем с предыдущим, видны 12 тел в той же одежде, лежащие в лужах крови. Минобороны после этих публикаций заявило, что на нем бойцы ВСУ казнят в Макеевке в ЛНР российских военнопленных. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Омбудсмен Татьяна Москалькова и официальный представитель МИДа Мария Захарова потребовали от международных организаций реакции.

Вскоре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал видео подлинным и призвал расследовать произошедшее. Он призвал обе стороны конфликта «дать четкие указания своим войскам о том, что не должно быть никаких репрессий или мести в отношении военнопленных». МИД счел такую реакцию циничной.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
военнопленные Украина ООН расстрел
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