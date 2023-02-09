МИД счел постыдной реакцию мировых структур на расстрел пленных из России

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Реакция международных структур и организаций на расстрел российских военнопленных украинским военнослужащим постыдна, они стремятся выслужиться перед США и странами Запада. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

Так в ведомстве прокомментировали появившееся в Сети видео, на котором украинский военный в упор стреляет из автомата в голову российскому военнопленному, который лежит на земле с поднятыми руками. Предположительно, таким образом расстреляли трех человек, отметили в МИДе.

«Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами», — сказано в сообщении.

МИД возложил ответственность за случившееся на «западных кураторов Киева», которые помогали местным властям и «вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства». «Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными», — сказали в министерстве.

О появлении видеоролика с расстрелом, предположительно, российских военнопленных днем 9 февраля сообщил Следственный комитет. Ведомство начало расследовать обстоятельства произошедшего.

Это не первое подобное заявление с начала военной операции на Украине. В ноябре российское Минобороны сообщило, что в интернете появилась видеозапись, на которой бойцы ВСУ казнят в Макеевке в ЛНР более десяти российских военнопленных. За несколько дней до этого в соцсетях начали распространяться кадры, на которых украинский пулеметчик целится в сторону здания, откуда выходят люди в военной форме, похожей на российскую, и ложатся на землю. В конце ролика видно, как кто-то выбегает из-за угла здания и начинается стрельба. На втором ролике, снятом с квадрокоптера в месте, схожем с предыдущим видео, — 12 тел в той же одежде, лежащих в лужах крови.

После этого российский СК возбудил уголовное дело об убийстве, а омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям (в частности, к ООН, ОБСЕ и Совету Европы) с требованием осудить расстрел. Отреагировать международные организации попросила и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Впоследствии верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что видео подлинное, и призвал расследовать произошедшее. Он призвал обе стороны конфликта «дать четкие указания своим силам о том, что не должно быть никаких репрессий или мести в отношении военнопленных». МИД остался недоволен такой реакцией и посчитал ее циничной.