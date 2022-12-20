МИД назвал циничной реакцию ООН на видео с расстрелом российских пленных

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее призвал расследовать обстоятельства инцидента, а обе стороны конфликта — не допускать «репрессий или мести в отношении военнопленных»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва недовольна реакцией верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на видеозапись с расстрелом в Донбассе российских военнопленных, заявил «РИА Новости» замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

По мнению замминистра, Тюрк занял «беспринципную и циничную» позицию. «Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной», — сказал он.

18 ноября российское Минобороны сообщило, что бойцы ВСУ казнили в Макеевке в ЛНР более десяти российских военнопленных. За несколько дней до этого в соцсетях начали распространяться кадры, на которых украинский пулеметчик целится в сторону здания, откуда выходят люди в военной форме, похожей на российскую, и ложатся на землю. В конце ролика видно, как кто-то выбегает из-за угла здания и начинается стрельба. На втором ролике, снятом с квадрокоптера в схожем с местом на предыдущем видео, — 12 тел в той же одежде, лежащих в лужах крови.

Фолькер 25 ноября заявил, что видео подлинное, но нужно тщательно расследовать обстоятельства запечатленных на нем событий. Он также призвал обе стороны конфликта «дать четкие указания своим силам о том, что не должно быть никаких репрессий или мести в отношении военнопленных».

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением служебной деятельности (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям (в частности, к ООН, ОБСЕ и Совету Европы) с требованием осудить расстрел. К международной реакции также призвала представитель МИДа Мария Захарова.

20 ноября вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Киев расследует инцидент. По ее словам, ВСУ «абсолютно не заинтересованы в казнях», так как их цель — обмен военнопленными. Позднее украинская прокуратура заявила, что ведет проверку «по факту совершения военнослужащими из России вероломства» во время сдачи в плен.

Реакцию ООН на события на Украине также критикуют США. В частности, 19 декабря зампостпреда США при организации Роберт Вуд заявил, что генсек Антониу Гутерриш, «очевидно, уступил российским угрозам» и не отправил представителей на Украину для проверки сообщений, что Россия использует иранские беспилотники. С такими заявлениями выступают власти Украины и страны Запада, а российская сторона и Иран их отвергают.