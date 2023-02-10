Посла России вызвали в МИД Молдавии после полета ракеты над страной

Ракета пролетела в сторону Украины над участком на северо-востоке Молдавии. В Кишиневе в МИД вызвали российского посла. 10 февраля по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Здание МИД Молдавии (Фото: Wikimedia Commons)

Посла России вызвали в МИД Молдавии «в связи с нарушением воздушного пространства страны», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу молдавского внешнеполитического ведомства.

Ранее молдавские военные обнаружили ракету, пролетевшую над территорией страны в направлении Украины, сообщило в телеграм-канале Минобороны Молдавии.

«Обнаружили в 10:18 по местному времени ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над населенным пунктом Мокра в Приднестровском регионе (рядом с границей с Одесской областью Украины в непризнанной Приднестровской республике), а затем над населенным пунктом Косоуцы в Сорокском районе (примерно в 100 км к северо-западу от Мокры, на границе с Винницкой областью Украины) и направлялась в сторону Украины», — говорится в сообщении.

Учитывая приведенные Минобороны данные, можно сделать вывод, что ракета пролетела над участком на северо-востоке Молдавии.

«Министерство обороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства», — отмечает Минобороны.

Командующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что две российские ракеты «Калибр», летевшие с Черного моря, вошли в пятницу в воздушное пространство Молдавии и Румынии и пролетели в сторону Украины. Официальный представитель воздушных сил страны заявил «Украинской правде», что у военных была возможность сбить ракеты, но они не сделали этого, «так как понимали риски и угрозы населению других государств».

Reuters отмечает, что не может подтвердить эти данные. «Министерство обороны Румынии заявило, что не может подтвердить сообщения», — сообщает также агентство.

В пятницу, 10 февраля, на Украине объявляли воздушную тревогу, в городах Хмельницкий, Винница, Львов и Киев были слышны взрывы, в нескольких областях работали системы ПВО.

Ранее, 14 января, молдавские власти сообщали о падении обломков ракеты на севере страны у границы с Украиной. Обломки обнаружили пограничники, патрулирующие местность у КПП «Ларга». Тогда глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал о ракетных атаках по территории Украины и работе украинской ПВО. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с падением обломков и назвала это неуважением суверенитета. На следующий день МВД страны сообщило об обнаружении среди обломков ракеты боеголовки с 80 кг взрывчатки.

Упавшую ракету в Молдавии нашли 5 декабря близ молдавского города Бричаны неподалеку от украинской границы. В тот день на Украине также объявлялась воздушная тревога.

31 октября на территорию Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой ПВО: ее фрагменты обнаружили на севере села Наславча, расположенного на границе с Украиной. В нескольких домах выбило оконные стекла. Никто не пострадал. Украинские власти сообщали, что в тот день был нанесен удар беспилотником по Днестровской ГЭС, которая находится неподалеку от села Наславча.