В упавших в Молдавии обломках ракеты нашли около 80 кг взрывчатки
Среди обломков упавшей на территории Молдавии ракеты обнаружена боеголовка со взрывчатым веществом, сообщается на сайте МВД республики. По предварительным данным, боевая часть снаряда оснащена примерно 80 кг взрывчатки. Саперы МВД и Минобороны уничтожат остатки с помощью контролируемого взрыва.
Утром 15 января полиция попросила жителей сел Павловка и Ларга в Бричанском районе (граничат с Черновицкой областью Украины) не приближаться к месту падения обломков ракеты, украинская сторона была проинформирована об обнаружении взрывчатки.
14 января, после ракетного обстрела территории Украины, в МВД Молдавии сообщили об обнаружении близ Ларги частей ракеты. Это уже третий случай, когда обломки снарядов падают на территорию страны. Премьер-министр Наталья Гаврилица возмутилась «неуважением к суверенитету Республики Молдова в связи с повторным нарушением воздушного пространства страны и падением обломков ракеты в окрестностях города Ларга». В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было.
В субботу по всей Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Глава офиса президента страны Андрей Ермак сообщал о работе ПВО и авиации, которые отражали ракетные удары. По данным «Страна.ua» и УНИАН, взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях. В результате ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
Президент России Владимир Путин объяснял ранее удары по территории Украины ответом на действия Киева, в том числе на подрыв грузовика на Крымском мосту. Киев свою причастность к организации взрыва не подтвердил.