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В упавших в Молдавии обломках ракеты нашли около 80 кг взрывчатки

МВД: в упавших в Молдавии обломках ракеты обнаружили около 80 кг взрывчатки
Боевую часть снаряда со взрывчаткой уничтожат с помощью контролируемого взрыва. Молдавская сторона проинформировала Киев об обнаружении взрывчатых веществ. Остатки ракеты упали в пограничном районе накануне
Фото: mai.gov.md
Фото: mai.gov.md

Среди обломков упавшей на территории Молдавии ракеты обнаружена боеголовка со взрывчатым веществом, сообщается на сайте МВД республики. По предварительным данным, боевая часть снаряда оснащена примерно 80 кг взрывчатки. Саперы МВД и Минобороны уничтожат остатки с помощью контролируемого взрыва.

Утром 15 января полиция попросила жителей сел Павловка и Ларга в Бричанском районе (граничат с Черновицкой областью Украины) не приближаться к месту падения обломков ракеты, украинская сторона была проинформирована об обнаружении взрывчатки.

14 января, после ракетного обстрела территории Украины, в МВД Молдавии сообщили об обнаружении близ Ларги частей ракеты. Это уже третий случай, когда обломки снарядов падают на территорию страны. Премьер-министр Наталья Гаврилица возмутилась «неуважением к суверенитету Республики Молдова в связи с повторным нарушением воздушного пространства страны и падением обломков ракеты в окрестностях города Ларга». В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было.

В субботу по всей Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Глава офиса президента страны Андрей Ермак сообщал о работе ПВО и авиации, которые отражали ракетные удары. По данным «Страна.ua» и УНИАН, взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях. В результате ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Президент России Владимир Путин объяснял ранее удары по территории Украины ответом на действия Киева, в том числе на подрыв грузовика на Крымском мосту. Киев свою причастность к организации взрыва не подтвердил.

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Елена Чернышова
Молдавия ракета
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