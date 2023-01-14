Премьер Молдавии назвала падение обломков ракеты неуважением суверенитета

Обломки ракеты упали на севере Молдавии 14 января. По словам Гаврилицы, нарушение воздушного пространства страны является неуважением к ее суверенитету

Фото: MinisterulAfacerilorInterneRM / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с падением фрагмента ракеты на территории страны и назвала это неуважением суверенитета. Об этом политик написала в своем Facebook (принадлежит Meta, признана в Росии экстремистской и запрещена).

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Республики Молдова в связи с повторным нарушением воздушного пространства страны и падением обломков ракеты в окрестностях города Ларга», — написала Гаврилица.

О падении обломков ракеты на севере страны, которые обнаружены пограничным патрулем КПП «Ларга», МВД Молдавии сообщило ранее 14 января. Место падения фрагментов ракеты оцеплено, вызваны саперы, уточнили тогда в МВД.

До этого о ракетных ударах по территории Украины сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, ПВО и авиация участвовали в отражении атак.

Это не первый случай, когда обломки ракет падают на территории Молдавии. Так, в конце октября фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО, были обнаружены на севере села Наславча на границе с Украиной. Другой случай произошел в начале декабря — тогда ракета упала у приграничного города Бричаны. После инцидента посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии.