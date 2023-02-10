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В Харькове и Киеве сообщили о ракетных ударах

Власти Киева и Харькова сообщили о ракетных ударах
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, о работе ПВО сообщили власти столичного региона, а также Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

По критической инфраструктуре Харькова утром 10 февраля был нанесен удар, жители города могут столкнуться с перебоями со светом и другими коммунальными услугами, сообщил в телеграм-канале мэр Игорь Терехов.

Ночью он сообщал о «серии ударов» по городу, информация о жертвах и разрушениях пока уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракеты упали на частный дом и машину в Голосеевском районе.

Утром 10 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Власти Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской областей рассказали о работе ПВО в этих регионах, УНИАН передает, что местные жители сообщают о взрывах в Кременчуге. Взрывы также слышны в Кривом роге Днепропетровской области.

По энергетическим объектам Украины в восточных, южных и западных регионах нанесен ракетный удар, это вызвало перебои со светом в ряде регионов страны, применяются аварийные отключения для сохранения энергосистемы, сообщили в «Укрэнерго». В «Укрэнерго» подчеркнули, что атака продолжается и посоветовали украинцам оставаться в укрытиях.

Ранее утром об ударах по энергообъектам сообщили в Запорожье, контролирующемся Украиной. Там за час зафиксировали «17 вражеских прилетов», что стало максимум за почти год с начала военной операции России. Член главного совета региона Владимир Рогов также рассказывал о взрывах в Запорожье: «Гауляйтеры Зеленского сообщают о работе ПВО ВСУ и сбитых «Геранях». Он подчеркнул при этом, что дроны тем не менее достигли целей.

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Российские войска с середины октября неоднократно сообщали о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. При этом в Минобороны говорили, что, что не атакуют гражданские объекты. Удары последовали за взрывом на Крымском мосту; российские власти обвиняют в произошедшем Украину, в Киеве это отвергают.

В Харькове и Киеве сообщили о ракетных ударах
В Харькове и Киеве сообщили о ракетных ударах

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Укрэнерго ракетный удар энергетика Харьков
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