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В Китае призвали не спекулировать из-за аэростата в небе над США
Экс-глава МИД КНР Ван И: Китай не приемлет спекуляций США из-за ситуации с аэростатом
Ситуация, которая была создана правительством США из-за проникновения китайского воздушного шара в американское воздушное пространство, неприемлема. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы не приемлем спекуляции и шумиху, для возникновения которых нет объективных фактов. В непредвиденных ситуациях Китай и США должны сохранять спокойствие, оперативно поддерживать контакты, избегая ошибочных суждений», — заявил Ван И (цитата по ТАСС).
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