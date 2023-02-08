WP узнала о сборе воздушными шарами КНР данных об объектах в ряде стран

Военные Китая, по мнению американской разведки, использовали свои аэростаты-шпионы для сбора сведений о военных объектах в странах, представляющих стратегический интерес для Пекина, речь идет, в частности, о Японии и Тайване

Фото: Randall Hill / Reuters

Народно-освободительная армия Китая, по мнению американской разведки, использовала свои аэростаты-шпионы для сбора сведений о военных объектах в странах, представляющих стратегический интерес для КНР, включая Японию, Индию, Вьетнам, Тайвань и Филиппины, пишет газета The Washington Post со ссылкой на нескольких официальных лиц США.

Один из таких воздушных шаров в течение нескольких лет летал около провинции Хайнань у южного побережья Китая, сообщает издание. Китайские разведывательные шары, частично используемые Военно-воздушными силами КНР, были замечены на пяти континентах, утверждают собеседники.

«То, что сделали китайцы, это взяли невероятно старую технологию и, по сути, соединили ее с современными средствами связи и наблюдения, чтобы попытаться собрать разведданные о вооруженных силах других стран», — сказал один из чиновников.

В понедельник, 6 февраля, заместитель государственного секретаря США Венди Шерман провела брифинг о шпионаже КНР с помощью аэростатов для примерно 150 человек из приблизительно 40 посольств, рассказал высокопоставленный чиновник в администрации президента США. Госдепартамент также направил в каждое американское посольство «подробную информацию» об этом, которой можно поделиться с союзниками и партнерами. Отдельно американские официальные лица поделились деталями с чиновниками из таких стран, как Япония, чьи военные объекты стали целью для Пекина.

Китайский аэростат был обнаружен в начале февраля над штатом Монтана, где расположены база ВВС Мальмстром и шахты ядерных ракет. Позднее дирижабль оказался над территорией Северной и Южной Каролины, там частично закрывали воздушное пространство. Китай утверждал, что это метеозонд. В итоге через несколько дней американские военные сбили воздушный шар у побережья Северной Каролины. Он стал причиной отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в КНР.

В китайском МИДе после уничтожения аэростата заявили, что Вашингтон тем самым нанес ущерб усилиям двух стран по стабилизации отношений.

Bloomberg сообщал, что при президентстве Дональда Трампа в США трижды залетали китайские зонды, но их не заметили. Экс-президент это отрицает.