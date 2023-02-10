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Война санкций ,  
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Британский министр прибыл в США обсудить «грязные деньги» России

Британский министр приехал в США обсудить борьбу с обходом россиянами санкций
Попавшие под санкции россияне используют «все более искусные» способы для обхода ограничительных мер, пишет Bloomberg. Лондон хочет усилить совместную борьбу с Вашингтоном для предотвращения этого
Том Тугендхат
Том Тугендхат (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Министр безопасности Великобритании Том Тугендхат прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с американскими властями активизацию сотрудничества в борьбе с незаконными и «все более искусными» финансовыми операциями россиян по обходу западных санкций, передает Bloomberg.

После начала военной операции на Украине западные правительства предприняли меры, чтобы пресечь перемещение российских активов, «часто замаскированных сложными структурами собственности», отмечает агентство. Теперь, когда конфликт продолжается уже почти год, чиновники на Западе изучают, как остановить утечку денег в другие юрисдикции и их перевод в «легко маскируемые активы», говорится в статье.

Тугендхат, по собственному признанию, прибыл в США, чтобы убедиться в продолжении борьбы с незаконными финансовыми операциями и обеспечении защиты от угроз, с которыми сталкиваются западные демократии.

Как пишет Bloomberg, Тугендхат в ходе визита в штаты должен встретиться с американскими коллегами из министерства внутренней безопасности, Минюста и ФБР, а также с членами Конгресса, чтобы обсудить улучшение международного сотрудничества в борьбе с «грязными деньгами».

При Минюсте США с прошлого года действует специальное подразделение, получившее название KleptoCapture, которое занимается поиском активов попавших под санкции россиян и отслеживанием тех из них, кто уклоняется от ограничительных мер, напоминает агентство. В то же время Британия действовала в рамках созданной странами G7 рабочей группы The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO), чтобы заблокировать активы попавших под санкции россиян на общую сумму свыше $30 млрд, отмечается в статье.

После начала военной операции на Украине США и ЕС заблокировали около половины золотовалютных резервов России, а также имущество и счета попавших под санкции российских предпринимателей. Позже на Западе началось обсуждение потенциальной возможности конфисковать российские активы и направить их на восстановление Украины. 

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Президент России Владимир Путин указывал, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам у тех, кто этим занимается. Сенатор Андрей Клишас допускал зеркальный ответ в случае, если на Западе примут такое решение. В то же время Минфин выразил мнение, что у западных стран нет консолидированной позиции по данному вопросу. Вашингтон заявлял о невозможности конфисковать активы российского ЦБ, не видят оснований для таких действий и власти Швейцарии.

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обход санкций Военная операция на Украине США Великобритания
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