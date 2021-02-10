Путин сообщил о предложении Макрону помощи в изучении анализов Навального

Путин предлагал Макрону помощь российских экспертов при изучении образцов анализов Навального на предмет наличия в них ядов и заверял, что, если в них найдут «хоть что-то», в России заведут уголовное дело. Макрон отказался

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Michel Euler / AP)

Президент Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами СМИ рассказал, что в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном предложил ему помощь российских специалистов при изучении образцов, взятых после отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников встречи. Информацию подтвердил источник РБК.

После произошедшего с Навальным Путин предложил, чтобы российские специалисты приехали в Европу и вместе с зарубежными коллегами провели в лабораториях работу по определению яда во взятых образцах. Российский президент также заверил Макрона, что, если эксперты в ходе исследований найдут «хоть что-то», в России будет заведено уголовное дело.

Однако Макрон отказался от предложения, заявив, что Россия «не хочет сотрудничать», сообщил Путин. По его словам, Москва не получила ответа на свои запросы ни от Парижа, ни от Берлина. «Давайте сотрудничать! Но что мы получаем в ответ? Ноль, зеро», — процитировал собеседник «РИА Новости» президента.

В конце августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске. Несколько дней спустя оппозиционера, который на тот момент был в коме, эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции, Франции и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».



Омские медики настаивают, что в организме Навального следов ядов найдено не было. Москва отвергает обвинения в применении боевого отравляющего вещества. Российские власти заявляли, что неоднократно просили Берлин прислать результаты анализов и обследований оппозиционера, на основании которых можно было бы возбудить уголовное дело. В середине января немецкая сторона заявила, что передала Москве все необходимые для этого данные, кроме медицинских, но, как сообщили в МИДе, ответы немецкой стороны по существу ничего в себе не содержали. Глава ведомства Сергей Лавров указал, что оснований для возбуждения дела из-за случившегося с Навальным нет. 21 января прокуратура обвинила Берлин в «сокрытии истинных обстоятельств произошедшего» и направила немецкой стороне новый запрос.