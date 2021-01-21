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Отравление Навального ,  
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Генпрокуратура направила Германии новый запрос по Навальному

Ведомство сочло несостоятельными ответы Берлина по делу Навального. В Генпрокуратуре обвинили Германию в невыполнении своих обязательств, что «свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Полина Иванова / Reuters)

Генпрокуратура направила в Германию новый запрос по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Российская сторона сочла «несодержательными» переданные ей протоколы допроса оппозиционера и его жены Юлии, а также указала, что Германия отклонила большую часть ходатайств ее следственных органов.

«Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям», — говорится в сообщении ведомства. По мнению представителей прокуратуры, Берлин не выполнил свои обязательства, и это «фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего».

Германия заявила о передаче России данных по Навальному
Политика
Фото:Christoph Soeder / dpa via AP

16 января представитель Минюста ФРГ сообщил о передаче Москве всех данных по Навальному, необходимых для того, чтобы начать в России уголовное производство по факту отравления оппозиционера. По его словам, ответы даны в том виде, «насколько это возможно» в соответствии с законом, при этом по решению Навального медицинской информации не передавалось.

Однако официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в полученных Москвой ответах не было ничего содержательного, а глава ведомства Сергей Лавров указал, что оснований для возбуждения дела из-за произошедшего с Навальным нет.

Генпрокуратура также оказалась недовольна ответами Германии, заявив, что та «подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением». В частности, указало ведомство, немецкая сторона не допросила врачей, лечивших Навального в клинике «Шарите», и не предоставила России сведения об экспертах, которые обнаружили в биоматериалах оппозиционера следы яда «Новичок».

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Прокуратура сообщила о проигнорированных Германией вопросах по Навальному
Политика
Алексей Навальный

Навального доставили в «Шарите» в конце августа 2020 года, он был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как почувствовал себя плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. Российские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ и исключали версию с отравлением. Правительство Германии позже заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок», эти выводы подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

17 января оппозиционер вернулся в Россию. По прибытии в аэропорт Шереметьево его задержали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в рамках дела «Ив Роше», а на следующий день оппозиционер был арестован на 30 суток. Ведомство ранее потребовало заменить ему условный срок на реальный.

Автор
Наталия Анисимова
Генпрокуратура Германия Алексей Навальный
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