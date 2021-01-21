Генпрокуратура направила Германии новый запрос по Навальному

Ведомство сочло несостоятельными ответы Берлина по делу Навального. В Генпрокуратуре обвинили Германию в невыполнении своих обязательств, что «свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего»

Алексей Навальный (Фото: Полина Иванова / Reuters)

Генпрокуратура направила в Германию новый запрос по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Российская сторона сочла «несодержательными» переданные ей протоколы допроса оппозиционера и его жены Юлии, а также указала, что Германия отклонила большую часть ходатайств ее следственных органов.

«Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям», — говорится в сообщении ведомства. По мнению представителей прокуратуры, Берлин не выполнил свои обязательства, и это «фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего».

16 января представитель Минюста ФРГ сообщил о передаче Москве всех данных по Навальному, необходимых для того, чтобы начать в России уголовное производство по факту отравления оппозиционера. По его словам, ответы даны в том виде, «насколько это возможно» в соответствии с законом, при этом по решению Навального медицинской информации не передавалось.