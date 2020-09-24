В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

Во французском МИДе не стали комментировать публикацию о содержании разговора двух лидеров. Там назвали утечку недопустимой, но не опровергли изложенные в публикации факты

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Григорий Дукор / ТАСС)

В связи с публикацией о телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона начато расследование, заявил представитель министерства иностранных дел Франции.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — сказал чиновник (цитата по ТАСС).

Публикация в Le Monde об этом разговоре стала резонансной. Издание не уточнило, откуда получило информации о содержании беседы президентов, которую оно охарактеризовало как «разговор глухих».

По версии Le Monde, Путин 14 сентября озвучил Макрону несколько версий отравления российского оппозиционера Алексея Навального, в том числе и вызвавшую наибольший интерес: Навальный мог сам по неизвестной причине принять «Новичок».