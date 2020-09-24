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Отравление Навального ,  
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В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

Во французском МИДе не стали комментировать публикацию о содержании разговора двух лидеров. Там назвали утечку недопустимой, но не опровергли изложенные в публикации факты
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Григорий Дукор / ТАСС)

В связи с публикацией о телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона начато расследование, заявил представитель министерства иностранных дел Франции.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — сказал чиновник (цитата по ТАСС).

Публикация в Le Monde об этом разговоре стала резонансной. Издание не уточнило, откуда получило информации о содержании беседы президентов, которую оно охарактеризовало как «разговор глухих».

По версии Le Monde, Путин 14 сентября озвучил Макрону несколько версий отравления российского оппозиционера Алексея Навального, в том числе и вызвавшую наибольший интерес: Навальный мог сам по неизвестной причине принять «Новичок».

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении
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По версии газеты, Макрон «недвусмысленно дал понять», что «Новичок» не может использоваться частной организацией, а поэтому необходимы официальные объяснения. Путин в ответ на это «с презрением отозвался о Навальном, считая его простым хулиганом в интернете, который якобы и в прошлом симулировал недомогания». Путин также заявил, что «Новичок» — менее сложное вещество, чем считалось ранее.

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок», — написал в ответ на эту публикацию Навальный. «Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь», — добавил оппозиционер.

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В Кремле назвали пересказ разговора неточным. «Тема берлинского пациента действительно обсуждалась между Путиным и Макроном. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в формулировках. И справедливости ради, она вряд ли могла быть точна. Иначе бы это означало, что наши французские коллеги сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней
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Клиника &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, где находится оппозиционер Алексей Навальный

Правительство Германии 14 сентября сообщило, что факт отравления Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили эксперты лабораторий трех стран, проводивших свои исследования независимо друг от друга. Наряду с немецкими специалистами отравление подтвердили в лабораториях Швеции и Франции.

Россия неоднократно требовала передать результаты исследования и анализы Навального. Последний раз об этом сообщило постоянное представительство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «23 сентября постпредством России направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по делу Навального, в частности — результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина», — сообщили в представительстве.

Автор
Владислав Гордеев
Алексей Навальный Владимир Путин Эмманюэль Макрон
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