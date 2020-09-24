В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

По версии газеты, Макрон «недвусмысленно дал понять», что «Новичок» не может использоваться частной организацией, а поэтому необходимы официальные объяснения. Путин в ответ на это «с презрением отозвался о Навальном, считая его простым хулиганом в интернете, который якобы и в прошлом симулировал недомогания». Путин также заявил, что «Новичок» — менее сложное вещество, чем считалось ранее.
«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок», — написал в ответ на эту публикацию Навальный. «Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь», — добавил оппозиционер.
В Кремле назвали пересказ разговора неточным. «Тема берлинского пациента действительно обсуждалась между Путиным и Макроном. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в формулировках. И справедливости ради, она вряд ли могла быть точна. Иначе бы это означало, что наши французские коллеги сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Правительство Германии 14 сентября сообщило, что факт отравления Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили эксперты лабораторий трех стран, проводивших свои исследования независимо друг от друга. Наряду с немецкими специалистами отравление подтвердили в лабораториях Швеции и Франции.
Россия неоднократно требовала передать результаты исследования и анализы Навального. Последний раз об этом сообщило постоянное представительство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «23 сентября постпредством России направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по делу Навального, в частности — результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина», — сообщили в представительстве.