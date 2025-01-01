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Bloomberg напомнил о падении запасов газа в ЕС на фоне остановки транзита

Bloomberg: запасы газа в ЕС ускоренно истощаются на фоне остановки транзита
Остановка транзита российского газа через Украину усилит давление на поставки, в то время как ситуацию усложняет ряд других факторов, отмечает агентство

Проблема энергетической безопасности стала более чувствительной для Европы после прекращения транзита российского газа через Украину, пишет Bloomberg.

«Прекращение поставок означает, что несколько стран Центральной Европы, которые полагались на них, будут вынуждены искать более дорогой газ в других местах, что усилит давление на поставки в то время, когда в регионе зимние запасы уже истощаются самыми быстрыми темпами за последние годы», — отмечает агентство.

О том, что Евросоюз на фоне холодной зимы и сокращения морского импорта опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента энергетического кризиса три года назад, со ссылкой на данные отраслевой Gas Infrastructure Europe ранее сообщила Financial Times. По данным организации, с конца сентября до середины декабря объем газа в хранилищах ЕС сократился примерно на 19%. В прошлые два года за тот же период наблюдалось снижение лишь на однозначные числа.

Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину
Бизнес
Фото:ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Газпром» 1 января прекратил поставки газа через Украину. Контракт с «Нафтогазом» действовал пять лет, украинская сторона продлевать его отказалась, связав решение с «национальными интересами». Президент России Владимир Путин отмечал, что решение Киева лишит европейские страны относительно дешевого российского газа.

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